นักวิเคราะห์ชี้! ราคาเหรียญ Uniswap อาจกำลังเตรียมพุ่ง หลังมีเจ้ามือเริ่มสะสมเหรียญเป็นจำนวนมาก

Martinez ได้ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมา UNI ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับแรงขายจำนวนมาก ส่งผลให้ราคาเหรียญลดลง แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าแรงขายเหล่านี้ได้หมดลงไปแล้ว

ตัวเขาก็ได้คาดการณ์ราคาเหรียญว่า จะมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ประมาณ 4 ดอลลาร์ โดยชี้ให้เห็นถึงจำนวนธุรกรรมบน UNI ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากนักลงทุนสถาบันและวาฬที่มากขึ้น และมีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาอาจกำลังเตรียมที่จะช้อนซื้อเหรียญในราคาต่ำอยู่

นอกจากนี้ Martinez ยังได้เสริมอีกว่า ถ้าหาก UNI สามารถทะลุแนวต้านราคาที่ 4.23 และ 4.45 ดอลลาร์ได้ ราคาเหรียญจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีก

