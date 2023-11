นักวิจัยไทยคว้ารางวัลเหรียญเงินจากนวัตกรรม เครื่องกำจัดเชื้อราในโรคพืช ประเทศเยอรมนี

ด้วยการใช้เทคนิค ไบโพลาร์ ไออ้อน ซึ่งปรับปรุงมาจากเครื่องกำจัดไวรัสโควิด และฝุ่นพีเอ็ม 2.

นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ บอกว่า หลายคนอาจจะ งง ว่ามันไปด้วยกันได้ไง ระหว่างการทำโดรนแปรอักษรกับงานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดเชื้อราในโรคพืช นั่นเป็นเพราะเรามองว่า ในเครื่องบินหนึ่งลำ มันไม่ใช่แค่เรื่องบนฟ้า แต่ยังมี วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไปประยุกต์ได้อีกหลายอย่าง จนออกมาเป็นเครื่องฟอกอากาศช่วงโควิด19 ต่อยอดมาเป็นเครื่องป้องกันเชื้อราเพื่อใช้ทางเกษตร ทั้งที่หลายคนยังไม่มั่นใจในประสิทธิภาพในตอนแรกๆ แต่ท้ายที่สุดก็ได้...

