นักวิเคราะห์คาด Apple Watch Ultra 3 จะยังไม่เปิดตัวในปี 2024

อย่างไรก็ตามล่าสุด Ming-Chi Kuo นักวิเคราะห์ชื่อดังก็ได้มีการเปิดเผยว่า Apple ยังไม่ได้มีการเริ่มทำงานกับ Apple Watch Ultra รุ่นใหม่ และนั่นอาจจะเป็นสัญญาณว่าในปีหน้าเราอาจจะยังไม่ได้เห็นการเปิดตัว Apple Watch Ultra 3 ตามที่คาดเดากันไว้

ทางนักวิเคราะห์มองว่าสิ่งนี้คือเรื่องที่ “ไม่ปกติ” เมื่อพิจารณาถึงการใช้เวลาในวงจรการพัฒนาโปรดักซ์ ซึ่งนี่หมายความว่าภายในเวลานี้ของปีที่แล้วทาง Apple เองก็ได้เริ่มพัฒนา Watch Ultra 2 กันแล้ว และถ้าหาก Apple ยังไม่เริ่มทำงานกับ Watch Ultra 3 ภายในเดือนธันวาคม นั้นก็อาจจะเหมือนเป็นการยืนยันอย่างไม่เป็นทางการ ๆ ว่าเราจะไม่ได้เห็น Apple Watch Ultra รุ่นใหม่ภายในปี 2024

Kuo คาดการณ์ว่านี่อาจจะเป็นเพราะ Apple ต้องการเวลามากขึ้นเพื่อพัฒนาคุณสมบัติการจัดการด้านสุขภาพที่เป็นนวัตกรรม และเพื่อรับประกันความสามารถในการสร้างฟีเจอร์ใหม่ รวมถึงจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Micro LED headtopics.com

ในกรณีที่ Ultra 3 ไม่เปิดตัวในปี 2024 ยอดส่งมอบของ Watch Ultra Series ก็อาจจะลดลงในปีหน้าราว 20-30% เมื่อเทียบกับปี 2023 และยอดส่งมอบ Apple Watch โดยรวมจะลดลงราว 10% ในปีหน้า เหลือประมาณ 35 ล้านเครื่อง

