นักวิเคราะห์คาดราคา Terra (LUNA) อาจพุ่งขึ้นอีก 80-100% หลังจากอีเว้นท์สำคัญ

Captain Faibik กล่าวว่า เขาไม่ใช่ผู้ที่ชื่นชอบ LUNA แต่ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ เหรียญ altcoin ตัวนี้ ได้เบรกทะลุเส้นแนวโน้มขาลงที่สำคัญและอาจเพิ่มสูงขึ้นอีก 80-100%นับตั้งแต่ต้นปี 2023 LUNA ราคาโดยรวมติดลบ ซึ่งสูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 63% ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากคำทำนายของ Captain Faibik เป็นจริง altcoin ยอดนิยมเหรียญนี้ก็อาจฟื้นตัวได้อย่างน่าทึ่ง

ปัจจุบัน LUNA ซื้อขายที่ 0.468 ดอลลาร์ ลดลง 0.70% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยราคาที่เพิ่มขึ้นอีก 80-100% อาจทำให้ราคา LUNA เพิ่มขึ้นสูงถึง $0.934 ภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าชุมชน Terra ได้ผ่านข้อเสนอการกำกับดูแล 4790 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเชิงรุกของระบบ Terra ด้วยทรัพยากรที่จัดหาโดย Terraform Labs

ภายใต้ข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติใหม่นี้ Terraform Labs จะทำงานร่วมกับพันธมิตรในชุมชน Terra และสำรวจโอกาสในการใช้เงินทุน เพื่อช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในโปรเจกต์

