นวยระทวยใจ “มาร์ค ต้วน” โชว์สกิลตกเข้าด้อม เพลงใหม่ใจเหลวไม่ไหว!

เพิ่งจัดงานใหญ่งานโตไปเมื่อวนที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา แถมมีเหล่าคนบันเทิงบ้านเราตบเท้าเข้าร่วมงานมากมายสำหรับ “Fallin’ EP listening party” เปิดตัวอัลบั้มใหม่และการเตรียมตัวทัวร์ The other side ASIA TOUR 2023-2024 ของหนุ่ม “มาร์ค ต้วน” หลังจากที่ก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จกับ 2 ซิงเกิลแรกไปอย่างสวยงาม ล่าสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ถึงเวลาของความปังปล่อย EP อัลบั้ม FALLIN กับมิวสิควิดีโอที่ “มาร์ค” โกยคำชมไปอย่างมหาศาล กับภาพลักษณ์ใหม่พ่อหนุ่มนักเต้น...

ซึ่ง DNA Management ต้นสังกัดได้กล่าวว่า “มาร์คกำลังเตรียมตัวอย่างหนักเพื่อโชว์ที่น่าตื่นเต้น และเขาตั้งตารอที่จะโชว์เพลงใหม่ของเขาให้แฟนๆ ได้ฟังกัน” แน่นอนว่ายอดวิวกำลังพุ่งไม่หยุด ใครที่ยังไม่ได้ดูระวังจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง จิ้มด้านล่างได้เลยจ้า

