นบข. โยกกระทรวงเกษตรฯ คุม 3 มาตรการสินเชื่อช่วยชาวนา-โรงสี

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกฯ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมาแล้ว โดยเฉพาะ 3 มาตรการที่เกี่ยวข้องการการปล่อยสินเชื่อและการชดเชยดอกเบี้ย เพื่อช่วยดูดซับปริมาณข้าวไม่ให้ออกมาในระบบ ซึ่งมาตรการทั้งหมดนั้น มีวงเงินรวมกันกว่า 3,613 ล้านบาท

สำหรับ 3 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ปีการผลิต 2566/2567 ที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อและการชดเชยดอกเบี้ย โดยมีเป้าหมายดูดซับปริมาณข้าวในตลาดจำนวน 14 ล้านตัน ประกอบด้วย

1.

2. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก วงเงิน 2,120 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตไว้เป็นระยะเวลา 2 - 6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้าอยู่ เป้าหมาย 10 ล้านตัน ช่วยดอกเบี้ย 4% เก็บสต๊อก 2 - 6 เดือน

3. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 วงเงิน 481 ล้านบาท สำหรับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิก เกษตรกรทั่วไป เป้าหมาย 1 ล้านตัน โดยช่วยดอกเบี้ย 15 เดือน ในอัตรา 3.85% สหกรณ์เสียดอกเบี้ย 1%นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการประชุม นบข.

“เบื้องต้นได้ให้มีสหกรณ์การเกษตร 4,000 แห่ง จากการตรวจสอบมีสหกรณ์การเกษตร 600 ที่แอคทีฟ และแข็งแรง เป็นลูกค้าที่ ธ.ก.ส. สามารถติดตามได้ ดังนั้นเราจะใช้มาตรการที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นมาตรการที่ใช้สหกรณ์การเกษตรที่ชาวนาเป็นเจ้าของอยู่แล้ว เข้ามาดำเนินการแทน และการประชุม นบข. จะมีทุกเดือนในช่วงนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างทันเวลา” รองนายกฯ ระบุ

