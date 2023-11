ธุรกรรม Multichain บางรายการได้รับการยืนยันเมื่อคิวคลี่คลายโดย Cointelegraph

เบราว์เซอร์ที่มีส่วนขยายกระเป๋าเงิน Metamask จะแสดงคำเตือนเมื่อผู้ใช้พยายามดู Multichain explorer เนื่องจากโปรโตคอลถูกแฮ็ก อย่างไรก็ตาม สามารถดูได้ด้วยเบราว์เซอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งกระเป๋าเงิน Web3 Cointelegraph ไม่แนะนำให้เชื่อมต่อกับ Multichain ด้วยแอปกระเป๋าเงิน และตัวเว็บไซต์เองก็อาจไม่ปลอดภัยเช่นกันดูรายละเอียดเพิ่มเติม Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

