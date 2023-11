ธอส. รับฝากเงินออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ดอกเบี้ย 1.85%

สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท พิเศษ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทุก ๆ วันที่ 15 ของเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน

“สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th”

