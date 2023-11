ธปท.ขานรับมติ ครม.เลื่อนวันหยุดธนาคารจาก 2 ม.ค.67 เป็น 29 ธ.ค.66

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีจากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติในวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป

SIAMRATH_ONLINE: กบน.ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด เริ่ม 7 พ.ย.66-31 ม.ค.67 ฐานะเงินกองทุนน้ำมันติดลบ 74,292 ล้านบาทลดค่าครองชีพ กบน.ลดราคาน้ำมันเบนซินทุกชนิด เริ่ม 7 พ.ย.66-31 ม.ค.67 ฐานะเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 29 ต.ค.66 ติดลบ 74,292 ล้านบาท นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผย ภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) วันที่ 2 พ.ย.

POSTTODAY: 'หุ้นท่องเที่ยว-ปั้มน้ำมัน'ยิ้ม! ครม.หั่นราคาแก๊สโซฮอล์-เพิ่มฟรีวีซ่าโบรกเห็นพ้อง 'หุ้นท่องเที่ยว-ค้าปลีก-ปั้มน้ำมัน'รับอานิสงส์ ครม.ไฟเขียวลดราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เวลา 3 เดือน เริ่ม เริ่ม 7 พ.ย.66 - ม.ค.67 พร้อมฟรีวิซ่า อินเดีย-ไต้หวันหนุน

SIAMRATH_ONLINE: ทางเลือกข้าราชการ 'กรมบัญชีกลาง' เปิดลงทะเบียนจ่ายเงินเดือน 2 รอบแบบสมัครใจ ดีเดย์ 1 ธ.ค.นี้ทางเลือกข้าราชการ 'กรมบัญชีกลาง' เปิดลงทะเบียนจ่ายเงินเดือน 2 รอบแบบสมัครใจ ดีเดย์ 1 ธ.ค.นี้ ขณะที่ลูกจ้างประจำเริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ.67 ให้สิทธิเปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นเดือนละ 2 รอบในรูปแบบสมัครใจ เพื่อลดภาระหนี้สินค่าใช้จ่ายของข้าราชการ ซึ่งกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค.

SIAMRATH_ONLINE: 'เมกาบางนา' จับมือศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดัง สร้างสรรค์ Line Sticker สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมมอบความสุขส่งท้ายปี ดาวน์โหลดฟรี 1 พ.ย.66-31 ม.ค.67ศูนย์การค้าเมกาบางนา จับมือ ศิลปินสตรีทอาร์ตชื่อดัง รังสรรค์ผลงานชิ้นพิเศษเพื่อมอบความสุขส่งท้ายปี ด้วย Line Sticker สุดเอ็กซ์คลูซีฟไม่ซ้ำใครกับหลากหลายคาแรคเตอร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก MillionsMonster เจ้าปีศาจขนฟูและ Mega Bear พร้อมผองเพื่อนสุดน่ารักที่ให้ทุกคนได้ร่วมแชร์และส่งต่อความรู้สึกในทุกๆ ช่วงเวลาสุดพิเศษ ดาวน์โหลดได้ฟรีผ่าน Line...

THANSETTAKIJ: GUNKUL อัดงบ 1,120 ล้าน ซื้อหุ้นคืน 380 ล้านหุ้น เริ่ม 16 พ.ย.นี้บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ประกาศอัดวงเงินไม่เกิน 1,120 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนสูงสุด จำนวนไม่เกิน 380 ล้านหุ้น หนุนความเชื่อมั่น กําหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.66 - 15 พ.ค.67

THANSETTAKIJ: ด่วน ธปท.ประกาศ 29 ธ.ค. 66 เป็นวันหยุดธนาคาร-สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย ออกประกาศเลื่อนวันหยุดราชการ ของธนาคารและสถาบันการเงิน จาก 2 ม.ค. 67 เป็นวันที่ 29 ธ.ค. 66 ตามมติครม.หยุดยาวปีใหม่

