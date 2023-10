ทีทีบี จับมือ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย จัดแคมเปญลดหย่อนภาษีส่งท้ายปี

จัดแคมเปญส่งท้ายปี ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ และประกันชีวิตบำนาญ เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เพื่อ กับแคมเปญพิเศษ "เทศกาลลดหย่อนภาษี ดีเวอรรร์!!" เพียงสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจากพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่ร่วมรายการ ผ่านทีทีบี ทุกสาขา หรือแอปพลิเคชัน รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 26% ของเบี้ยประกันภัยรายปี ในปีแรก รับเพิ่มเงินคืน 1% ของค่าเบี้ยประกันรายปี ในปีแรก เมื่อซื้อประกันภัยที่ร่วมรายการ และมียอดสะสมซื้อกองทุน SSF...

จัดแคมเปญส่งท้ายปี ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ และประกันชีวิตบำนาญ เพื่อเป็นตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์เพื่อ กับแคมเปญพิเศษ "เทศกาลลดหย่อนภาษี ดีเวอรรร์!!" เพียงสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตจากพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่ร่วมรายการ ผ่านทีทีบี ทุกสาขา หรือแอปพลิเคชัน รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก 26% ของเบี้ยประกันภัยรายปี ในปีแรก รับเพิ่มเงินคืน 1% ของค่าเบี้ยประกันรายปี ในปีแรก เมื่อซื้อประกันภัยที่ร่วมรายการ และมียอดสะสมซื้อกองทุน SSF RMF ttb smart port SSF ขั้นต่ำ 10,000 บาท/เดือน ภายในเดือนเดียวกับที่ซื้อประกัน

ยูเนี่ยนเพย์ จับมือ ลาซาด้า ประเทศไทย เพิ่มช่องทางการชำระเงินเอาใจนักช้อป พร้อมขยายธุรกรรมออนไลน์ระหว่างประเทศติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

'พีที สงขลา กรังด์ปรีซ์ 2023' ปลุกกระแสฟีเวอร์ 'มอเตอร์สปอร์ตแดนใต้''พีทีจี เอ็นเนอยี' จับมือ 'เอส 63 โปรเจค' จัดเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตแบบปิดเมือง 'พีที สงขลา กรังด์ปรีซ์ 2023' แฟนเรือนแสนแห่เข้าชมปลุกกระแสฟีเวอร์ 'มอเตอร์สปอร์ตแดนใต้' อ่านเพิ่มเติม ⮕

ซิโน-ไทย ผลักดัน STECON POWERซิโน-ไทย ผลักดัน STECON POWER จับมือ 2 พันธมิตรจัดตั้ง DC POWER BN1 เปิดศักราชใหม่แห่งนวัตกรรมดิจิทัลในกรุงเทพ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ DC POWER BN1 อ่านเพิ่มเติม ⮕

บิทคับเชน จับมือ ทีพีซีเอกซ์ ผลักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนพัฒนาคุณภาพการศึกษาบิทคับเชน จับมือ ทีพีซีเอกซ์ ผนึกกำลังโครงการ Certiflie วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. อ่านเพิ่มเติม ⮕

'ม.มหิดล' จับมือ เอกชน ดันนวัตกรรมสารฆ่าเชื้อ จากห้องทดลองสู่เชิงพาณิชย์วิกฤตโรคอุบัติใหม่-เชื้อโรคกลายพันธุ์ อัตราการติดเชื้อในกระแสเลือดพุ่ง นักวิจัยมหิดล จับมือ เอกชน ผลักดันงานวิจัยนวัตกรรมสารฆ่าเชื้อจากห้องทดลองสู่เชิงพาณิชย์ ลดเสี่ยงเสียชีวิต เตรียมวางตลาดเร็ว ๆ นี้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ทีทีบี จัดหนักให้ลูกค้าบัญชีและบัตรเดบิต ttb all free รับเทศกาลท่องเที่ยว เที่ยวถูกลงทั้งทริป ด้วยส่วนลดโรงแรม และฟรีประกันอุบัติเหตุทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ตอกย้ำความเป็นผู้นำบัญชีเงินฝาก ttb all free ที่ให้ใช้จ่ายคุ้มค่า และฝากเงินไว้มีความคุ้มครองฟรีในบัญชีเดียว เพื่อให้ลูกค้ามีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้าน ทั้งวันนี้และอนาคต ช่วงปลายปีนี้ ชวนคนไทยออกไปเที่ยวอย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้นด้วยบัญชีและบัตรเดบิต ttb all free จะเที่ยวในไทย หรือ เที่ยวต่างประเทศก็ประหยัดได้ทั้งทริป... อ่านเพิ่มเติม ⮕