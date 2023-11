ทำบุญร่วมชาติ 'บิ๊กต่อ-บิ๊กโจ๊ก' ทอดกฐินสามัคคี วัดห้วยปลากั้ง (มีคลิป)

มาเจอ บิ๊กโจ๊ก พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. โดยบังเอิญ ที่วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย งานทอดกฐินสามัคคี วันนี้

THANSETTAKIJ: จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ กรมบัญชีกลาง รวม 8 คำถาม ที่หลายคนสงสัยจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ รวม 8 คำถาม หลัง กรมบัญชีกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข เริ่มเดือนแรกในเดือนมกราคม 2567 วิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (มีคลิป)

SIAMRATH_ONLINE: “กิ๊ก” มยุริญ ชวนคัดแยกขยะกับโครงการ “ส่งขยะกลับบ้าน..สัญจร” ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง จ.สุพรรณบุรีกลุ่มบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ เบตเตอร์ กรุ๊ป โดยโครงการ ”ส่งขยะกลับบ้าน” จัดกิจกรรม “ส่งขยะกลับบ้าน...สัญจร” ในงาน “ทอดกฐินสามัคคี” ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่มาร่วมทำบุญได้รู้จักการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ พระสุพรรณเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง อ.บางปลาม้า จ.

POSTTODAY: 'บิ๊กต่อ'แบ่งงาน11ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ รองผบ.ตร.พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ผบ.ตร. แบ่งงาน 11 ศูนย์ปราบอาชญากรรมพิเศษ“รองรอย” ปราบปรามการฟอกเงิน “รองโจ๊ก” คุมศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี“รองต่าย”ปราบปรามยาเสพติดด้าน“รองธนา” ปราบปรามหนี้นอกระบบ “ไกรบุญ” ปราบน้ำมันเถื่อน

THAIPOST: 'บิ๊กต่อ' ซุ่มเงียบลงชายแดนใต้ให้กำลังใจลูกน้อง!ผบ.ตร.ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ติดตามเร่งรัดคลี่คลายคดีสำคัญ พร้อมให้ขวัญกำลังใจลูกน้อง

IPHONE_DROID: Shot on iPhone จริง…Apple ปล่อยคลิปเบื้องหลังงาน Scary Fast ที่ถ่ายด้วย iPhone 15 Pro Max ทั้งหมด! (มีคลิป)Shot on iPhone จริง...Apple ปล่อยคลิปเบื้องหลังงาน Scary Fast ที่ถ่ายด้วย iPhone 15 Pro Max ทั้งหมด! (มีคลิป) - Apple News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023

SIAMRATH_ONLINE: 'บิ๊กต่อ'ลงใต้เร่งรัดคลี่คลายคดีสำคัญนำยุทธศาสตร์'เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา'และการมีส่วนร่วมกับชุมชนผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 66 ที่ จังหวัดปัตตานี พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วย พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร. , พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รรท.รอง ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.

