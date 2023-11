ทำตะไคร้ 50 ไร่ขุดขายรอบละ 50 ตัน รับเงินทีละเป็นล้าน

เพราะตะไคร้นั้นจะใช้เวลาปลูกไปจนถึงเก็บเกี่ยวแล้วประมาณ 6 – 7 เดือน และด้วยที่ตะไคร้ที่ดูแลง่ายนั้น เราก็ไม่จำเป็นจะต้องบำรุ่งเยอะมาก จะเริ่มบำรุงแค่ช่วงลงปลูกได้ 15 – 20 วัน ก็จะใส่ปุ๋ย โดยจะใส่ปุ๋ยทั้งหมด 4 รอบ หลังจากนั้นก็จะเช็คที่ต้นว่ามีน้ำหนักพอไหมหรือต้นใหญ่หรือไม่ ถ้าใหญ่พอแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้ว.

KOM_CHAD_LUEK: แรปเปอร์ตัวพ่อ '50 Cent' ฉลอง 20 ปี! คอนเสิร์ต The Final Lap Tour'50 Cent' แรปเปอร์รุ่นใหญ่ ผู้งทรงอิทธิพลแห่งวงการฮิปฮอป กลับมาไทยในรอบ 17 ปี ฉลอง 20 ปีอัลบั้มแรก คอนเสิร์ต '50 CENT THE FINAL LAP TOUR 2023 'Get Rich or Die Tryin' - 20 years later' in Bangkok'

POSTTODAY: อิสราเอลโจมตีค่ายผู้อพยพในฉนวนกาซา ระบุสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสอิสราเอลโจมตีทางอากาศค่ายผู้ลี้ภัยที่มีประชากรหนาแน่นในฉนวนกาซาเมื่อวันอังคาร คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย 50 รายและผู้บัญชาการของกลุ่มฮามาส 1 ราย และหน่วยแพทย์พยายามอย่างหนักเพื่อรักษาผู้บาดเจ็บ แม้กระทั่งตั้งห้องผ่าตัดบริเวณทางเดินของโรงพยาบาล

KOM_CHAD_LUEK: รวบคาห้าง หนุ่ม 24 พ่อค้า 'แบลงค์กัน' สารภาพหาเงินเล่น พนันออนไลน์ตำรวจสืบ 1 รวบหนุ่มวัย 24 ปี พก 'ปืนแบลงค์กัน' พร้อมกระสุน 50 นัด เตรียมส่งลูกค้าที่สั่งผ่านออนไลน์ กลางห้างดัง ย่านรัชดา อ้างสั่งซื้ออีกทอด เอากำไรไปเล่น 'พนันออนไลน์'

SANOOK: Teenoi Express จัดโปรลด 50% จ่ายเท่าตี๋น้อยปกติแต่ของพรีเมียมกว่ามาก! 2 วันเท่านั้นTeenoi Express ลดราคา 50% ฉลองเปิดร้านใหม่ สุกี้ตี๋น้อยที่พรีเมียมมากกว่าเดิม

MGRONLINELIVE: ชมคลิป :อิสราเอลไฟเขียวต่างชาติ-ผู้บาดเจ็บออกจากกาซา หนึ่งวันหลังถล่มแหลกค่ายผู้ลี้ภัยมีคนตายอย่างน้อย50ชาวต่างชาติและผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนับร้อยได้รับอนุญาตให้ออกจากกาซาเมื่อวันพุธ (1 พ.ย.) หลังจากก่อนหน้านั้นหนึ่งวันอิสราเอลถล่มค่ายผู้อพยพใหญ่ที่สุดในดินแดนดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 50 คน ซึ่งกองทัพยิวอ้างว่า รวมถึงผู้

SANOOK: สวนนงนุชพัทยา ขยายโปรโมชั่นผู้สูงอายุเข้าฟรีทุกวันศุกร์ พร้อมลด 50% ตลอดเดือน พ.ย.ชี้เป้าโปรดีจากสวนนงนุช ผู้สูงอายุเข้าฟรีทุกวันศุกร์ และ ลดราคาค่าเข้า 50% ตลอดเดือนพฤศจิกายน

