ทำความรู้จักกับ RISC-V สถาปัตยกรรมชิปสุดเปิดกว้างที่สหรัฐฯ ถึงกับต้องแบน

คำว่า RISC ย่อมาจาก Reduced Instruction Set Computer ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของ ISA แปลคร่าว ๆ ก็คือคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งอย่างย่อซึ่งคงไว้เฉพาะชุดคำสั่งอย่างง่ายประกอบกันหลายตัวในการรันระบบประมวลผลซึ่งใช้พลังงานน้อยกว่า ISA ในแบบ Complex Instruction Set Computer (CISC) ที่ x86 ของ Intel ใช้

จุดขายที่ทำให้ RISC-V ต่างจาก ISA อื่นที่คนทั่วไปรู้จักกันดีอย่าง x86 และ ARM ของ Arm Ltd. ที่ใช้ใน iPhone และสมาร์ตโฟน (รวมถึงอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ) ทั่วโลก ก็คือการให้อิสระนักพัฒนาในการนำ RISC-V ไปใช้ ปรับแต่ง และขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อปี 2010 กลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (UC Berkeley) นำโดย ศาสตราจารย์ เคอร์สต์ อาซาโนวิก (Prof.

มีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง IBM, Google และ Qualcomm เป็นสมาชิกก่อตั้ง ปัจจุบันมีสมาชิก 3,950 องค์กร ใน 70 ประเทศ RISC-V International เน้นหลักเสรีภาพในการแบ่งปันเทคโนโลยีให้กับนักพัฒนาทั่วโลกโดยไม่มีข้อจำกัด และไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง

ยักษ์ใหญ่วงการเทคโนโลยีอย่างเริ่มหันมาจับ RISC-V มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชิปของตัวเองมากขึ้นเรื่อย ๆGoogle มีแผนจะทำให้ระบบปฏิบัติการ Android ทำงานบน RISC-V ได้ เช่นเดียวกับ Qualcomm ที่มีโครงการพัฒนาระบบนิเวศซอฟต์แวร์ RISC-V (RISE) ร่วมกับ Google, Intel, NXP และ Nvidia ตามด้วยแผนในการเร่งนำ RISC-V มาใช้ในการพัฒนาชิปในอนาคต

Qualcomm ชี้ว่า RISC-V ต่างจาก ISA อื่นตรงที่มีความยืดหยุ่นกว่า นำไปพัฒนาต่อเฉพาะทางได้ง่ายและรวดเร็ว ให้อิสระกับนักพัฒนามากกว่า และด้วยความที่เป็น ISA โอเพนซอร์ส โค้ดเปลือยโล่ง ทำให้การทำความเข้าใจไม่ยากนัก สามารถป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆไซแอด แอสการ์ (Ziad Asghar) รองประธานอาวุโสฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์และหัวหน้าฝ่าย AI ของ Qualcomm ชี้ว่าความเป็นไปได้ของ RISC-V ในการพัฒนาชิปเฉพาะด้านนั้นหลากหลายมากปัจจุบันมีการนำ RISC-V ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาชิปในหลายวงการ ตั้งแต่วงการ AI...

