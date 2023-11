ทำความรู้จัก “เทคนิคผ่าตัดหัวใจแผลเล็ก” ทางเลือกใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตคนไข้ที่ดีกว่า

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเจ็บป่วยด้วยพันธุกรรมหรือปัจจัยต่างๆ รอบด้าน อาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน โดยเฉพาะ “โรคหัวใจ” ที่ยังคงครองอันดับ 1 ของการเสียชีวิตในประเทศไทย และมักพบเจอในคนหลากหลายช่วงวัยด้วยปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทคโนโลยีทางการแพทย์จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในการดูแลรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ “เทคนิคการผ่าตัดหัวใจแผลเล็ก” (Minimally Invasive Cardiac Surgery : MICS)...

ของกระดูกหน้าอก (Sternal wound infection) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงอันหนึ่งของการผ่าหัวใจแบบเปิด เสียเลือดน้อยในระหว่างผ่าตัด และใช้เวลาพักฟื้นสั้น ทำให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น ทั้งนี้การผ่าตัดหัวใจแผลเล็กจะต้องผ่าตัดโดยหมอและทีมผ่าตัดผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นขั้นตอนแรกจะเป็นกระบวนการตรวจจากอายุรแพทย์โรคหัวใจก่อน หากมีข้อบ่งชี้ว่าต้องผ่าตัด ก็จะมีการส่งตัวคนไข้มาที่ศัลยแพทย์หัวใจ เพื่อให้ศัลยแพทย์หัวใจประเมินอาการและตรวจร่างกายเพิ่มเติม เช่น ฉีดสีดูเส้นเลือดหัวใจ (coronary angiogram)...

ในรายที่สามารถผ่าตัดด้วยวิธีการผ่าแผลเล็กได้ คนไข้จะได้รับการเตรียมตัวก่อนเหมือนการผ่าตัดทั่วไป โดยวันผ่าตัด ผู้ป่วยจะได้รับการดมยาสลบจนหลับ จากนั้นทีมผ่าตัดจะทำการเปิดแผลขนาดเล็กประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ที่บริเวณหน้าอกเพื่อใช้เป็นแผลผ่าตัด และอาจจะมีแผลเล็กๆ ขนาดประมาณ 0. headtopics.com

ซึ่งวิธีการผ่าตัดแผลเล็กนี้ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือผ่าตัดที่มีลักษณะพิเศษที่มีขนาดเล็กและก้านยาวกว่าเครื่องมือปกติ จะช่วยให้ทำงานผ่านช่องเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการใช้การใช้กล้องส่อง (Thoracoscope) เพื่อช่วยให้เห็นภาพการผ่าตัดได้อย่างชัดเจนกว่าปกติ โดยจะใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ หากคุณหมอและทีมที่ผ่าตัดมีความชำนาญมากพอ ก็จะสามารถใช้ระยะเวลาในการผ่าตัดน้อยลงมาอยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมง เทียบเท่ากับการผ่าตัดผ่านแผลใหญ่แบบมาตรฐานดั้งเดิม...

ทั้งนี้ ในส่วนของข้อจำกัดของเทคนิคการผ่าตัดหัวใจแผลเล็กนั้นคือ อาจจะไม่เหมาะกับการผ่าตัดในกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดแผลเล็ก ต้องใช้โดยศัลยแทพย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกฝนจนชำนาญและเชี่ยวชาญมากพอ เพื่อให้การผ่าตัดปลอดภัยและได้ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถใช้เครื่องมือผ่าตัดแผลเล็กยังนับว่ามีไม่มากพอเมื่อเทียบกับจำนวนคนไข้ที่มากขึ้นเรื่อย ๆ อาจารย์นายแพทย์ณัฐพล อารยวุฒิกุล ศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลลำปาง เผยว่า... headtopics.com

รู้จัก อาโล่ เศรษฐีเวียงจันทน์ หนุ่มหล่อแสนดี แฟนธัญญ่า อาร์สยามทำความรู้จัก อาโล่ หนุ่มหล่อหน้าตาดี ดีกรีเศรษฐีอสังหาฯ แห่งเวียงจันทน์ แฟน ธัญญ่า อาร์สยาม นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง อ่านเพิ่มเติม ⮕

(คลิป) เปิดปูม 'ปอ ปิฎก' สามี 'อุ๊งอิ๊ง' หัวหน้าเพื่อไทยคนใหม่ทำความรู้จัก ปอ ปิฎก สุขสวัสดิ์ หลังปรากฏตัวอีกครั้งในวัน 'อุ๊งอิ๊ง' แพทองธาร ชินวัตร ผู้เป็นภรรยา ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

ทำความรู้จัก 'เบน บัญญพนต์' หนุ่มหล่อละมุน รักแมว เล่นดนตรีเก่ง ริมฝีปากน่าจุ๊บทำความรู้จัก 'เบน บัญญพนต์' นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง หล่อละมุน รักแมว เล่นดนตรีเก่ง แถมยังเป็นเจ้าของริมฝีปากน่าจุ๊บ อ่านเพิ่มเติม ⮕

รู้จัก DPO ผู้ช่วยองค์กร ลดความเสี่ยงผิด ‘กฎหมาย PDPA’ทำความรู้จัก DPO ผู้ช่วยองค์กรด้านกฎหมาย PDPA มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ 1 มิ.ย. อ่านเพิ่มเติม ⮕

Unblock Your Heart for Every Heart ดูแลหัวใจ...ห่างไกลโรค'โรคหัวใจ' เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรโลก ในทุก ๆ ปี มีคนกว่า 18 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหัวใจ โดยจากสถิติผู้ป่วยโรคหัวใจมีแนวโน้มมีจำนวนมากขึ้น ขณะที่ผู้ป่วยมีอายุน้อยลง การดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรง ด้วยการเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือด จึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และเนื่องในวันหัวใจโลก... อ่านเพิ่มเติม ⮕

- ลุ้นสัมพันธ์ 'ไทย-ซาอุฯ' ช่วยตัวประกัน | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สำคัญในช่วงที่ไทยกำลังเดินหน้าเจรจาอย่างรอบด้าน เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัว... อ่านเพิ่มเติม ⮕