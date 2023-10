ต้องมีเงินแค่ไหนถึงขึ้นชื่อว่าเป็น “คนรวย” รายได้สูงเท่ากับเป็นคนรวยจริงไหม ?

เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ก็อาจส่งผลต่อความรวยเช่นกันในโลกคริปโต การถือครอง Bitcoin จำนวนมากถือเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยและความสำเร็จ หลายคนจึงมักตั้งคำถามกันว่า “คนรวยในโลกคริปโตจำเป็นต้องถือ Bitcoin กี่เหรียญ”

คำตอบของคำถามนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น มูลค่าของ Bitcoin ในขณะนั้น มูลค่าสุทธิของผู้ถือ Bitcoin เป็นต้นแน่นอนว่า การถือครอง Bitcoin จำนวนมากไม่ได้รับประกันว่าจะเป็นมหาเศรษฐีได้เสมอไป เพราะบางคนอาจถือครอง Bitcoin ไว้เป็นจำนวนมาก แต่สุดท้ายแล้วกลับสูญเสีย Bitcoin ทั้งหมดไปกับการเทรดการนิยามคำว่า ‘คนรวย’ นั้น ไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ระดับราคาสินค้าและบริการในแต่ละประเทศ มาตรฐานการครองชีพของคนในแต่ละสังคม...

รายได้สูงอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่บ่งบอกถึงความรวย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่มีรายได้สูงทุกคนจะรวยเสมอไป เพราะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพย์สิน หนี้สิน และค่าใช้จ่าย ดังนั้น การจะตอบคำถามว่า "มีเงินแค่ไหนถึงเรียกว่าเป็นคนรวย" หรือ "รายได้สูงเท่ากับเป็นคนรวยจริงไหม" นั้น จึงไม่สามารถตอบได้อย่างตายตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ประกอบกัน

อนุกรรมการ เงินดิจิทัล 10,000 เคาะ 3 ทางเลือกสแกน 'คนรวย' ออกจากกลุ่มเป้าหมายอนุกรรมการ Digital Wallet เคาะ 3 ทางเลือกสแกน 'คนรวย' ออกจากกลุ่มเป้าหมาย เตรียมเสนอบอร์ดชุดใหญ่ เน้นใช้งบประมาณ ซื้อสินค้าในเขตอำเภอ กระตุ้นใช้จ่ายในท้องถิ่น มอบ ธ.กรุงไทย พัฒนาระบบบล็อกเชน ยอมรับโอนเงินล่าช้าหลัง เม.ย.

อลเวง "คนรวย" เมืองไทย เมื่อส่อถูกปัดตก ไม่ผ่านเกณฑ์ รับ "เงินดิจิทัล 10,000 บาท" ของรัฐบาลปีหน้าลุ้นตัวโก่ง! เกมคัดออก หลังรัฐบาล เตรียมปรับเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต โยนบอร์ดขับเคลื่อนโครงการชุดใหญ่ เคาะสรุปสัปดาห์หน้า โหมโรง นิยาม "คนรวย" 2 กลุ่ม ที่ไม่มีใครอยากเป็น เปิดภาพพลิก "จนกระจุก รวยกระจาย"...

5 กลุ่มหุ้น Domestic รับแรงกดดัน กระแส Digital Wallet ตัดสิทธิ์ 'คนรวย'ดิจิทัลวอลเล็ตเตรียม 3 แนวทางตัดสิทธิ์คนรวยออกจากระบบ เพื่อเสนอกรรมการชุดใหญ่สัปดาห์หน้า เป็น Sentiment เชิงลบต่อตลาดหุ้นที่อาจคาดหวังการเติบโตลดลงได้ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Domestic อาทิ กลุ่ม โรงพยาบาล, ค้าปลีก, ท่องเที่ยว, ขนส่ง, อาหาร

อนุกรรมการเงินดิจิทัลเคาะ 3 ทางเลือกจ่อตัดสิทธิ์ "คนรวย" ชวด 10,000 บาทนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงินดิจิทัล 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ

คลังตั้ง 3 เกณฑ์ 'คนรวย' หมดสิทธิ 'ดิจิทัล วอลเล็ต'ดิจิทัลวอลเล็ต เคาะ 3 แนวทางจ่ายเงินหมื่น มีเงินเดือนเกิน 25,000 บาทขึ้นไปถือเป็นคนรวย 'คลัง'ชงนายก เคาะเกณฑ์สัปดาห์หน้า วันนี้(26 ต.ค.

นายกฯ พร้อมปรับดิจิทัลวอลเล็ต ยืนยันจ่ายงวดเดียว เล็งหาคำนิยาม 'คนรวย' ให้เหมาะสม