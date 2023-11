ตัวช่วยคนกลัวผี! 'Oshimaland' เว็บไซต์ที่ชี้เป้าโรงแรมที่เชื่อกันว่ามีผีสิงอยู่

นอกจากนี้ยังแสดงผลข้อมูลของโรงแรมที่ยังไม่ประกาศว่ามีผีสิงอยู่ จะมีการระบุชื่อโรงแรม ที่ตั้ง และเรื่องราวเกี่ยวกับผีที่สิงอยู่ และรวมถึงราคาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จะมีเครื่องหมายรูปผีพร้อมกับ Rate แสดงผลให้เห็นด้วย โดยเกิดจากการเขียนรีวิวและแสดงผลภาพและวิดีโอที่รีิวออกมาเช่นเดียวกัน โดยสามารถหาได้ทั่วโลก

นอกจากนี้ยังแสดงผลข้อมูลของโรงแรมที่ยังไม่ประกาศว่ามีผีสิงอยู่ จะมีการระบุชื่อโรงแรม ที่ตั้ง และเรื่องราวเกี่ยวกับผีที่สิงอยู่ และรวมถึงราคาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้จะมีเครื่องหมายรูปผีพร้อมกับ Rate แสดงผลให้เห็นด้วย โดยเกิดจากการเขียนรีวิวและแสดงผลภาพและวิดีโอที่รีิวออกมาเช่นเดียวกัน โดยสามารถหาได้ทั่วโลก

Oshimaland เว็บเช็กผีสุดหลอน โรงแรมไหนน่ากลัว มีเรื่องลี้ลับ ดูได้ทั่วโลกOshimaland เว็บไซต์เช็กผีจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์สุดน่าสะพรึงกลัวไว้เตือนคนที่จะเข้าพักโรงแรม, สถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้งานได้ในญี่ปุ่น ปัจจุบันยังมีคนไทยมาแชร์เรื่องลี้ลับต่างๆในไทยด้วย อ่านเพิ่มเติม ⮕

โจโกวีปลื้มปริ่มเปิดตัว “รถไฟความเร็วสูง” มูลค่า 2.5 แสนล้าน-สายแรกของอาเซียนโจโกวีปลื้มปริ่มเปิดตัว “รถไฟความเร็วสูง” มูลค่า 2.5 แสนล้าน สายแรกในอาเซียน มีชื่อว่า “วูช” แล่นเร็วสูงสุด 350 กม.ต่อชม. และรองรับผู้โดยสารได้กว่า 600 คน อ่านเพิ่มเติม ⮕

“ไต้หวัน” เผยโฉม “เรือดำน้ำผลิตเองลำแรก” เตรียมพร้อมสู้ศึกจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงกลาโหมของไต้หวัน เปิดตัวเรือดำน้ำที่ผลิตเองลำแรก เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงกลาโหมของไต้หวัน ได้จัดการทดลองทางทะเลสำหรับเรือดำน้ำที่ผลิตขึ้นเองนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งเรือดำน้ำดังกล่าว มีชื่อว่า “ไห่ คุน” เป็นแบบพลังดีเซล-ไฟฟ้า ผลิตที่อู่ต่อเรือของบริษัทซีเอสบีซีคอร์ป ในเมืองเกาสง สำหรับ เรือดำน้ำที่ผลิตขึ้นเองและเปิดตัวในครั้งนี้ เป็น 1 ใน 8 ลำ ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยความช่วยเหลือจากคณะผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกา อ่านเพิ่มเติม ⮕

“โสมแดง” เผยโฉม “เรือดำน้ำนิวเคลียร์” ลำใหม่-โวเสริมเขี้ยวเล็บโจมตียุทธวิธีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สำนักข่าวกลางเกาหลี หรือเคซีเอ็นเอ ซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงของทางการเกาหลีเหนือ รายงานการเปิดตัวเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำใหม่ของเกาหลีเหนือ โดยระบุว่า เรือดำน้ำดังกล่าวติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อเพิ่มแสนยานุภาพให้แก่กองทัพเรือ ในการโจมตีทางยุทธวิธี รวมถึงเป็นหนึ่งในแผนการผลักดันการติดอาวุธนิวเคลียร์ให้แก่กองทัพเรือของเกาหลีเหนือ โดยเคซีเอ็นเอ รายงานด้วยว่า เรือดำน้ำข้างต้น ซึ่งเป็นเรือดำน้ำหมายเลข 847 มีชื่อว่า “ฮีโร่ คิม คุน ออค” โดยตั้งตามชื่อของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศ ทางด้าน นายคิม จอง-อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ กล่าวว่า เรือดำน้ำลำนี้ จะเป็นการก้าวเข อ่านเพิ่มเติม ⮕

เดลต้าเปิดตัวสารคดีความคมชัดระดับ 8K เรื่องแรกของไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมโปรเจคเตอร์เลเซอร์ 8Kบมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) เปิดตัวสารคดีความคมชัดระดับ 8K เรื่องแรกของไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมและความยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยีการฉายภาพระดับโลกและนวัตกรรมโปรเจคเตอร์เลเซอร์ 8K ซึ่งสารคดีความคมชัดระดับ 8K มีชื่อว่า “สีสันแห่งศรัทธา (The Hues of Faith)” อำนวยการผลิตโดยเดลต้า ประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย (TECNA) และพิกเซล เมจิก (Pixel Magic) สารคดีความคมชัดระดับ 8K เรื่อง The Hues of Faith ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณ บรูซ เฉิง (Bruce Cheng) ผู้ก่อตั้งเดลต้า อ่านเพิ่มเติม ⮕

สรุปโควิดสายพันธุ์ XBB 1.16 อาการเป็นยังไง ร้ายแรงแค่ไหน?โควิดสายพันธุ์ใหม่ มีชื่อว่า XBB.1.16 หรือ อาร์คตุรุส(Arcturus) หนึ่งสายพันธุ์ย่อยของสายพันธุ์โอมิครอน พบการระบาดเพิ่มขึ้นทั่วโลก คาดว่าไวรัส XBB ก็อาจมีการกลายพันธุ์ เกิดเป็นสายพันธุ์ย่อยต่อไปได้อีก อ่านเพิ่มเติม ⮕