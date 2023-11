ตร.ควงไม้ง่ามสยบหนุ่มคลั่ง ทำลายทรัพย์สินเสียหาย พ่อสุดทน ง้างมือตบ-ชกหน้าสั่งสอน

ภายในบ้าน พบว่าข้าวของเครื่องใช้ ถูกทำลายเสียหาย รถสองแถวรับจ้างที่เป็นของพ่อผู้ก่อเหตุ ก็ถูกทุบทำลายเสียหาย นอกจากนี้ ยังมีรถจักรยานยนต์อีก 1 คัน ซึ่งเป็นของลูกค้าอู่ซ่อมรถ ก็ถูกทุบจนพังเช่นกัน ขณะที่ตำรวจพร้อมไม้ง่าม วางกำลังล้อมไว้หน้าประตูห้อง ทางพ่อของผู้ก่อเหตุ พยายามเคาะประตูเรียกลูกชายให้เปิดประตู แต่ลูกไม่ยอมเปิด จนพ่อโมโห ถีบประตูไป 1 ที จนลูกชายยอมเปิดประตูออกมา เจ้าหน้าที่จึงเข้าชาร์จตัว ใช้ไม้ง่ามควบคุมตัวไว้

จังหวะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายนิกร ปรากฎว่า พ่อของนายนิกร ที่โมโหอย่างแรง เข้าไปตบหน้าลูกชายอย่างแรง ตามด้วยต่อยหน้าอีก 1 ที โดยตำรวจห้ามไม่ทัน จากนั้นก็ควบคุมตัวนายนิกรไปดำเนินคดีที่โรงพัก ส่วนสาเหตุที่คลุ้มคลั่ง คาดว่าน่าจะเพราะเสพยาเสพติด ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสอบสวนหาสาเหตุอีกครั้ง

