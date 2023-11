ตรวจสอบ 'เงินอุดหนุนบุตร' งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 โอนวันไหนเช็กที่นี่

ประจำปีงบประมาณ 2567 งวดเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี รายละ 600 บาท ทั้งนี้จะต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิก่อนงวดเดือนพฤศจิกายน 2566 ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566ธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566มีนาคม 2567 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567กันยายน 2567 วันอังคารที่ 10 กันยายน...

ผู้ปกครองตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารของท่านที่ใช้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เนื่องจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วันข้างหน้า หลังจากโอนเงินไปแล้ว

