ดีอี เผยศูนย์ AOC 1441 เปิดวันแรกรับสายร้องทุกข์ภัยออนไลน์ 1,025 สาย

2 พฤศจิกายน 2566 นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ โฆษกกระทรวง ดีอี ได้เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงเวลา 18:00 น AOC 1441 ได้รับสายจำนวน 1,025 สาย ส่วนใหญ่เป็นติดต่อขอคำปรึกษา และ AOC 1441 ได้ช่วย อายัดบัญชี จบภายใน 1 ชม. จำนวน 12 บัญชี (ข้อมูลเบื้องต้น) ซึ่งภาพรวม AOC 1441 สามารถ ให้ข้อมูล หรือ ช่วยเหลือ ผู้ติดต่อเข้ามาได้ดี น่าพึงพอใจ1. สายโทรเข้าสูงมาก ในช่วงเวลา 9:00 – 12:00 น.

ธนาคาร TTB มีการปรับปรุงระบบ โดยจะมีความพร้อม ในการดำเนินการ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่ง ระหว่างนี้ สามารถติอต่อสายด่วน ของ TTB 1428 กด 03 เพื่อทำการขออายัดบัญชี ผิดกฎหมายได้ สำหรับ AOC 1441 จัดตั้งขึ้น เพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการ one stop service แก่ประชาชน ช่วยดำเนินการ ระงับ/อายัดบัญชี ได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์1. ระงับ/อายัดบัญชีของคนร้าย ให้ผู้เสียหาย/ผู้ถูกหลอกลวงออนไลน์ ทันที4.

นายประเสริฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวในตอนท้ายว่า “นายกฯ เศรษฐา มีความห่วงใย ต่อผู้เสียหายจากโจรออนไลน์ ได้สั่งการให้ ดีอี ทำงานเชิงรุก ทั้งนี้ De ได้รับด้วยความร่วมมือขจากหน่วยงานต่างๆ จึงได้จัดตั้ง ศูนย์ AOC สายด่วน 1441 ขึ้น ซึ่ง มั่นใจว่า ศูนย์นี้ ช่วยแก้ปัญหาภัยออนไลน์ให้ประชาชนได้ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บังคับใช้กฎหมาย จะสามารถดำเนินคดี หาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น...

