ดราม่ามติพรรค 'สก.ก้าวไกล' เดือดฉะ 'ปูอัด' หน้าด้าน! ขณะที่สส.หญิงโพสต์จอดำ

ก้าวไกล บางซื่อ" เดือด แท็กหา "ปูอัด" ซัดหน้าด้าน! เป็นคนให้ได้ก่อนค่อยเป็นผู้แทนประชาชน ขณะที่ "ทนายแจม" พร้อม สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำ ด้านโซเชียลระอุ ตามหาคนโหวตช่วย ไม่โดนขับออก

THAICH8NEWS: 'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' จัดการ สส.คุกคามทางเพศ ทำนายอนาคตไปต่อทางการเมืองยาก มองเสียทุกฝ่าย'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' จัดการ สส.คุกคามทางเพศ เหน็บ สส.ถูกร้อง 'ปูอัด-วุฒิพงศ์' หากมีความรับผิดชอบ-รู้จักมาตรฐานใหม่-ลดหัวโขน คงไม่ต้องใช้กลไกลงมติตาม รธน.

NATIONTV22: 'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' ปมสส.คุกคามทางเพศ ทำพรรคร้าว ซัด แกนนำนิ่งมาก'ปิยบุตร' ผิดหวังมติ 'ก้าวไกล' ปม สส.คุกคามทางเพศ ซัด แกนระดับนิ่งมาก ระบุ 'ปูอัด-วุฒิพงศ์' ต้องรับผิดชอบ ทำนายไปต่อทางการเมืองยาก

POSTTODAY: “ปิยบุตร” ผิดหวังมติพรรคก้าวไกลจัดการ ส.ส.คุกคามทางเพศ“ปิยบุตร” ผิดหวังมติ “ก้าวไกล” จัดการ สส.คุกคามทางเพศ เหน็บ สส.ถูกร้อง “ปูอัด-วุฒิพงศ์” หากมีความรับผิดชอบ-รู้จักมาตรฐานใหม่ ลดหัวโขน ทำนายไปต่อทางการเมืองยาก

MORNINGNEWSTV3: ผิดทั้งคู่ แต่โทษไม่เท่ากัน! 'สก.ก้าวไกล' เดือดซัด 'สส.ปูอัด' หน้าด้าน - สส.หญิง ประท้วงเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นสีดำเรื่องเล่าเช้านี้

NATIONTV22: 'ก้าวไกล' มีมติฟัน สส.ปราจีนบุรี พ้นพรรค ผลสอบพบล่วงละเมิดจริง'ก้าวไกล' ฟัน สส.ปราจีนบุรี พ้นพรรค ขณะ 'สส.ปูอัด' ยังรอด ตัดสิทธิ พร้อมให้รับผิด ขอโทษ และเยียวยาผู้เสียหาย เผยทั้ง 2 กรณี คุกคามทางเพศจริง สำหรับ การประชุมเป็นไปนานกว่า 6 ชั่วโมง

KOM_CHAD_LUEK: 'ปูอัด' ขอโทษปิดปากเงียบ ปมคุกคามทางเพศ ยืนยันไม่ได้ทำจับตา มติบทลงโทษ สส.ก้าวไกล คุกคามทางเพศ ตัดสิทธิ-ขับออก ขณะที่ 'ปูอัด' ขอโทษปิดปากเงียบ แต่ยืนยันไม่ได้ทำ รอ กกต. ชี้ขาด

