ซิตี้แบงก์เปิดตัว “Cit Payments Express” ต่อยอดระบบชำระเงินแบบเรียลไทม์ นำร่องใช้งานในไทยประเทศแรก หลังแนวโน้มผู้ใช้บริการโตมากสุดอาเซียน

นายปริวรรต กนิษฐะเสน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลอันดับต้นของโลก โดยเฉพาะจากการเปิดตัวของระบบ “พร้อมเพย์“ ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้พร้อมเพย์ราว 78.

ด้าน นายประกาศิต เพิ่มนาค รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ(ชั่วคราว) ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทย กล่าวว่า “จากดีมานด์ด้านการชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ในภาคธุรกิจปัจจุบัน ส่งผลให้ยอดธุรกรรมต่อวินาทีเพิ่มสูงกว่าขีดจำกัดเดิม และอาจทำให้เกิดความหน่วงในระบบปฏิบัติการ ด้วยเหตุนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จึงพัฒนาระบบ “Citi Payments Express” เพื่อรองรับการชำระเงินได้พร้อมกันสูงสุดถึง 5,000 รายการต่อวินาที ให้ผู้ใช้งานสามารถทำธุรกรรมผ่านพร้อมเพย์ ในความเร็วระดับเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง...

ขณะที่ มร.จาลเปช วาคาเรีย หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์การชำระเงินประจำภูมิภาคอาเซียน ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าวว่า “นอกจากขยายขีดความสามารถให้รองรับจำนวนธุรกรรมต่อวินาทีที่เพิ่มขึ้น ระบบการชำระเงินใหม่จากธนาคารซิตี้แบงก์ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าภาคธุรกิจในการยกระดับการดำเนินการ ผ่านฟีเจอร์ บริการ และเทคโนโลยีฟินเทคทันสมัยที่ถูกนำมาใช้ในระบบ Citi Payments Express ประกอบไปด้วย2.

3.ระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงแบบอัตโนมัติ และกระบวนการที่ตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรม (Sanctions and AML) 4.บริการหลังทำธุรกรรมหลายรายการ เช่น ระบบคืนเงินแบบเรียลไทม์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน APIs, การจัดการบัญชีเสมือน (Virtual Bank Account Management)

สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Citi Payments Express กรุณาติดต่อธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือ

