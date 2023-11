ชื่นชม!! 'น้องพอร์ช' วัย 6 ขวบ สวมชุดกู้ภัย ตามป้าลุยงานช่วยสังคม

วันที่ 2 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เรื่องราวการแชร์ภาพของหนูน้อยวัย 6 ขวบ ที่สวมชุดกู้ภัย มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม ออกช่วยกลุ่มจิตอาสาออกปฏิบัติงานในการช่วยสังคมด้านกู้ภัยร่วมกับนักกู้ภัยรุ่นใหญ่ ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นการทีมงานที่ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุต่างๆ ทั้งเหตุรถชน รถล้ม รถเสียหรือการร้องขอการช่วยเหลือต่างๆ ที่ประชนในพื้นที่เดือดร้อน

โดยผู้สื่อข่าวได้พบกับ นางสาวตรึงตรา ไทรศรีคำ อายุ 47 ปี นามเรียกขาน มูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม 22 เจ้าหน้าที่กู้ภัยจุดบางเลนและเด็กชายนภัทร คชศิลา หรือน้องพอร์ช อายุ 6 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนแสงอรุณ 2 (หลานชาย) ซึ่งวันนี้ได้แต่งกายด้วยชุดกู้ชีพเหมือนเช่นทุกวันและได้ออกมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้เป็นป้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงกลางวันหรือกลางคืนน้องพอร์ชก็จะออกมาช่วยผู้เป็นป้าปฏิบัติหน้าที่ บริเวณจุดอำเภอบางเลน...

นางสาวตรึงตรา บอกว่าน้องพอร์ช เป็นหลานชายแท้แท้ของตนเอง ซึ่งตนเองมีศักดิ์เป็นป้าและการที่น้องได้มามาช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นเพราะตนเองได้อยู่ประจำจุดบางเลนมานานและแม่ของน้องได้มาฝากเลี้ยงเอาไว้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ โดยขณะนั้นช่วงที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตนเองจะนำน้องพอร์ช นั่งติดรถไปด้วยและให้อยู่ที่บริเวณหน้ารถเป็นประจำซึ่งตอนนั้นก็ไม่เคยมีอาการงอแงเหมือนเด็กทั่วไป จนกระทั่งวันนี้น้องได้ เติบโตขึ้นจนเรียนชั้นอนุบาล 3 ก็ยังคงรักและชอบในการที่จะช่วยลุงป้าและพี่พี่น้องน้องใน...

นางสาวตรึงตรา บอกอีกว่าสำหรับอุปนิสัยของน้องพอร์ช จะเป็นเด็กที่ขยัน ชอบช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแต่ที่โดดเด่นคือชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนื่องจากน่าจะติดภาพจำจากปู่ที่มีหน้าที่เป็นผู้นำสวดหรือทำพิธีภายในวัดจึงเป็นคนที่มีจิตอาสาและน้องพอร์ชก็เป็นอย่างนั้นในห้องเรียนด้วยส่วนการเลี้ยงดูก็ได้รับความอบอุ่นและได้รับความเอาใจใส่จากทั้งพ่อและแม่ซึ่งเป็นน้องสาวของตนเอง...

