ชาวไร่อ้อยบุกพบ รมว.พาณิชย์ ขู่ปิดโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ

รวมถึงต้องการรับแนวทางในการช่วยเหลือต้นทุนชาวไร่อ้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ราคาน้ำมัน และปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ ราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่สูงกว่าตลาดในประเทศมาก อาจทำให้เกิดการลักลอบส่งออกเพิ่มขึ้นตามกลไกตลาดและส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำตาลในประเทศในช่วงปลายฤดูกาลผลิต อีกทั้งชาวไร่ที่แบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ไหวก็จะเปลี่ยนไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการผลิตในปีถัดไปน้อยลง

นอกจากนี้ ปริมาณความต้องการใช้น้ำตาลในประเทศอยู่ที่ 2.4 ล้านตันต่อปี แบ่งเป็นสัดส่วนการบริโภคในครัวเรือนเพียง25% หรือไม่ถึง 1 กิโลกรัมต่อเดือน ซึ่งรัฐควรจะไปควบคุมราคาสินค้าประเภทฟุ่มเฟือยและเครื่องดื่ม

