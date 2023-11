ชายชาวอเมริกัน ปลูกถ่ายหัวใจหมู รายที่ 2 เสียชีวิตแล้ว

ในช่วงหลายสัปดาห์หลังการปลูกถ่าย แพทย์ที่รักษารายงานว่ามีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากฟอว์เซ็ตต์ สามารถเข้าร่วมการกายภาพบำบัด และใช้เวลาอยู่กับครอบครัว โดยหลังการผ่าตัดผ่านไป 1 เดือน แพทย์ประเมินว่า การทำงานของหัวใจของฟอว์เซ็ตต์ ดีมาก และสั่งหยุดยาสนับสนุนการทำงานของหัวใจทุกตัว เพราะไม่พบการติดเชื้อและไม่พบหลักฐานการปฏิเสธอวัยวะใหม่ในขณะนั้น

ก่อนหน้านี้แพทย์ใช้การรักษาด้วยการทดลองให้แอนติบอดี เพื่อกดภูมิคุ้มกันและป้องกันไม่ให้ร่างกายปฏิเสธหัวใจใหม่จากหมู ที่ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญที่สุดในการปลูกถ่ายอวัยวะใหม่ ทั้งการปลูกถ่ายอวัยวะจากมนุษย์หรือสัตว์

ข่าวเศร้าดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว คณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ปลูกถ่ายหัวใจหมูให้กับ “เดวิด เบนเน็ต” วัย 57 ปี เป็นคนแรกของโลก ก่อนเขาจะเสียชีวิตในอีก 2 เดือนให้หลัง แม้จะไม่มีสัญญาณว่าร่างกายปฏิเสธอวัยวะใหม่ในช่วงสัปดาห์แรกๆ หลังการปลูกถ่าย แต่ผลการชันสูตรพลิกศพ สรุปว่า นายเบนเน็ต เสียชีวิตด้วยภาวะล้มเหลวจากปัจจัยที่ซับซ้อนมากมาย

ส่วนรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ "แลนเซ็ต" ระบุด้วยว่า พบหลักฐานเกี่ยวกับไวรัสสุกรที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ ข้อมูลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ระบุว่า มีผู้อยู่ในรายชื่อรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะกว่า 113,000 ราย รวมถึง ผู้ที่ต้องการหัวใจกว่า 3,300 ราย ซึ่งกลุ่มโดเนต ไลฟ์ อเมริกา เปิดเผยว่า มีผู้รอรับอวัยวะจากผู้บริจาค เสียชีวิต 17 รายในแต่ละวัน

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KOM_CHAD_LUEK: ไม่รอด ตร.ตะครุบตัว 'หนอน' สมุนคนสนิทขับรถนำขบวนพา'เสี่ยแป้ง นาโหนด' หนี'ตำรวจสอบสวนกลาง' แกะรอยตามตะครุบตัว 'หนอน' สมุนคนสนิทขับรถนำขบวนพา 'เสี่ยแป้ง นาโหนด' หลบหนี หลังถูกศาลออกหมายจับ รายที่ 7

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

EJANNEWS: ไทเลอร์ คริสโตเฟอร์ นักแสดงซีรีส์ดัง เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 50 ปีติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่น ทุกประเด็นร้อน อัพเดทข่าวสด รู้ข่าวสารก่อนใคร ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่

แหล่ง: EJanNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PPTVHD36: “จันทร์แทนใจ สานสายใยสองแผ่นดิน” เชื่อมความสัมพันธ์จีน – ไทยPPTVHD36 World Class TV ละครกลับไปสู่วันฝัน รายการวาไรตี้ The Voice 2019 เกมพันหน้า กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน MotoGP 2019 ทันทุกสถานการณ์ข่าว เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ สุดมันกับซีรีส์ และภาพยนต์ระดับโลก

แหล่ง: PPTVHD36 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PPTVHD36: ค่าเงินบาทวันนี้ เปิดตลาดไม่เปลี่ยนแปลง 36.93 จับตาตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ Nonfarm PayrollsPPTVHD36 World Class TV ละครกลับไปสู่วันฝัน รายการวาไรตี้ The Voice 2019 เกมพันหน้า กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน MotoGP 2019 ทันทุกสถานการณ์ข่าว เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ สุดมันกับซีรีส์ และภาพยนต์ระดับโลก

แหล่ง: PPTVHD36 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PPTVHD36: ทลายแห่งผลิต “แบลงค์กัน” โยงเคสเด็ก 14 | 5 ต.ค. 66 | เข้มข่าวใหญ่PPTVHD36 World Class TV ละครกลับไปสู่วันฝัน รายการวาไรตี้ The Voice 2019 เกมพันหน้า กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน MotoGP 2019 ทันทุกสถานการณ์ข่าว เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ สุดมันกับซีรีส์ และภาพยนต์ระดับโลก

แหล่ง: PPTVHD36 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PPTVHD36: คนเมาภาพตัด มี sex ได้ไหม? | ฟินสุด ปาฏิหาริย์รัก EP.18 | PPTV HD 36PPTVHD36 World Class TV ละครกลับไปสู่วันฝัน รายการวาไรตี้ The Voice 2019 เกมพันหน้า กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน MotoGP 2019 ทันทุกสถานการณ์ข่าว เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ สุดมันกับซีรีส์ และภาพยนต์ระดับโลก

แหล่ง: PPTVHD36 | อ่านเพิ่มเติม ⮕