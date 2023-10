ชาชองฮวา แต่งงานในวัย 43 ปีกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องนักธุรกิจ

27/10/2566 20:22:00 / แหล่ง: Sanook

ชาชองฮวา นักแสดงหญิงเจ้าของบทบาทใน Crash Landing on You, Hometown Cha-Cha-Cha, Train To Busan เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจอายุน้อยกว่าเรียบร้อยแล้ว