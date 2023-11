ชลบุรีผนึกกำลัง ลุยจัดระเบียบสังคมกวาดล้างอาชญากรรม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล

ด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ได้มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ยาเสพติด 2.การค้ามนุษย์ 3.การครอบครองและพกพาอาวุธปืน 4.การพนัน 5.การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ 6.

จังหวัดชลบุรี ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยจัดชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองขึ้นในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จังหวัดชลบุรีจึงได้เปิดปฏิบัติการ (Kick off) พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้ โดยได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กอ.รมน.

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้แจ้งเบาะแสมายังศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง และผู้ร้ายสำคัญ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1195 พร้อมกับขอความร่วมมือจากประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคม ได้ร่วมกันใช้มาตรการทางสังคม กดดันผู้กระทำผิดให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมายจากเจ้าหน้าที่รัฐ ในการขยายผลปราบปรามจับกุมอย่างจริงจัง พร้อมทั้งร่วมกันให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเบาะแสเพิ่มเติม เกี่ยวกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลท้องถิ่น ผ่านทาง...

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชลบุรี ที่ได้เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ ในการปฏิบัติภารกิจระดมกวาดล้างการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอให้ปฏิบัติภารกิจลุล่วง เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน และสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

