ชป.ร่วมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทย

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ (Project Board) ครั้งที่ 1/2566 โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและการเกษตรแบบยั่งยืน (Enhancing Climate Resilience in Thailand through Effective Water Management and Sustainable Agriculture)...

กรมชลประทาน ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ครอบคลุม พื้นที่ 22 ตำบล 7 อำเภอ 3 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เป็นพื้นที่ในการดำเนินโครงการ โดยบูรณาการขับเคลื่อนผ่าน 3 ผลผลิต ประกอบด้วย ผลผลิตที่ 1 ระบบบริหารข้อมูล ด้านการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการชลประทาน (การพยากรณ์ น้ำฝน น้ำท่า และแผนการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุน) ผลผลิตที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานที่ผสมผสานมาตรการสิ่งก่อสร้าง และมาตรฐานเชิงนิเวศ...

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และพิจารณาปรับแผนการดำเนินโครงการ จากเดิม 5 ปี (2565-2569) เหลือ 4 ปี (2566-2569) โดยประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดการดำเนินการต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผน เนื่องจากโครงการดังกล่าว ถือเป็น 1 ในโครงการสำคัญ ของกรมชลประทาน รวมถึงหน่วยงายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้บูรณาการร่วมกันขับเคลื่อน... headtopics.com

ชป.ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่อง แม้สถานการณ์บางพื้นที่เริ่มคลี่คลายชป.ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่อง แม้สถานการณ์บางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย อ่านเพิ่มเติม ⮕

ชป.ลุยเก็บผักตบ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำพร้อมรับมือฤดูแล้ง“เก็บต่อไม่รอแล้ง!!” ชป.ลุยเก็บผักตบ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำพร้อมรับมือฤดูแล้ง อ่านเพิ่มเติม ⮕

ชป. เลือกโครงการส่งน้ำฯยมน่าน บูรณาการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันที่ 27 ต.ค. อ่านเพิ่มเติม ⮕

รวบ 'กิ๊ฟ'เครือข่ายยาเสพติดพร้อมยาบ้าคาจุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิวันที่ 25 ต.ค.ที่ บช ภ.7พล.ต.ท.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.สยศ.ตร รรท.ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร รอง ผบช.ภ.7 , พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 และ พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7/หน.ชป.ปส.ภ.7 พล.ต.ต.ไพโรจน์ คุ้มภัย ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี , พ.ต.อ.กฤตชัย ทองอยู่ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การอำนวยการของ ร.ท. อ่านเพิ่มเติม ⮕

ชป.ลุยเก็บผักตบ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำพร้อมรับมือฤดูแล้ง“เก็บต่อไม่รอแล้ง!!” ชป.ลุยเก็บผักตบ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำพร้อมรับมือฤดูแล้ง อ่านเพิ่มเติม ⮕

ชป.ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่อง แม้สถานการณ์บางพื้นที่เริ่มคลี่คลายชป.ยังคงติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่อง แม้สถานการณ์บางพื้นที่เริ่มคลี่คลาย อ่านเพิ่มเติม ⮕