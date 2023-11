ชบาแก้ว พ่าย เกาหลีเหนือ 0 - 7 นัดสุดท้าย คัดโอลิมปิก

เมื่อวันที่ (1 พ.ย.66) เวลา 14.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ เซียะเหมิน เอเกรต สเตเดียม การแข่งขันฟุตบอลหญิง โอลิมปิก รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 กลุ่ม B นัดที่ 3 ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ ทีมชาติเกาหลีเหนือ

เกมแรก ชบาแก้ว พ่าย เกาหลีใต้ และ เกมที่ 2 ขบาแก้ว พ่าย จีน ส่วน เกาหลีเหนือ ชนะ จีน และเสมอกับเกาหลีใต้มามี 4 แต้ม เกมนี้ นฤพล แก่นสน ส่งดาวรุ่งหลายรายลงสนาม ทั้ง ณัฐชา แก้วอันตา พร้อมด้วย อนาพร อามันพังษ์ และ ฉัตรญา ประทุมกูลเริ่มเกมมานาที 22 คิม คยอง ยอง ได้หลุดไปยิงด้วยข้ายเข้าไปให้เกาหลีเหนือ นำก่อน 1-0ภาพ : ฟุตบอลทีมชาติไทย

นาที 27 จากบอลยาง คิม ฮยอง ยอง เอาบอลลงก่อนยิงด้วยขวาเป็นประตูที่ 2 ในเกมนี้ ให้เกาหลีเหนือหนีห่างเป็น 3-0 ครึ่งหลัง นาที 52 คิม คยอง ยอง จ่ายให้ คิม จอง ซิม ได้แปโล่งๆ เข้าไปให้ เกาหลีเหนือ ทิ้งห่างไปเป็น 4-0นาที 59 คิม ชุง มี เปิดให้ คิม คยอง ยอง ได้โหม่งโล่งๆเข้าไปให้ เป็นแฮตทริกในเกมนี้ ให้ เกาหลีเหนือหนีห่างไปเป็น 5-0นาที 88 เกาหลีเหนือ มาได้จุดโทษก่อนที่ จู ฮโย ซิม รับหน้าที่สังหารเข้าไปให้ เกาหลีเหนือ ทิ้งห่างเป็น 7-0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ชบาแก้ว พ่าย เกาหลีเหนือ ไป 0-7 ส่งท้ายฟุตบอลหญิง คัดโอลิมปิก...

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย จะเดินทางกลับทันที และจะถึงท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ในวันที่ 2 พ.ย.เวลา 11.15 น.ทิฟฟานี่ ดารุณี สอนเผ่า (GK), กาญจนาพร แสนคุณ(C), สุภาพร อินทรประสิทธิ์, อชิรญา ยิ่งสกุล, ปลื้มใจ สนธิสวัสดิ์, แพรวา นุดนาบี, อรวรรณ คีรีสุวรรณกุล, ณัฐชา แก้วอันตา, ปาริชาติ ทองรอง, อนาพร อามันพงษ์, ฉัตรญา ประทุมกุล

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SANOOK: ไร้แต้มปลอบใจ! 'สาวไทย' พ่าย เกาหลีเหนือ 0-7 ปิดฉากคัดลูกหนังหญิงโอลิมปิกการแข่งขัน ฟุตบอลหญิง โอลิมปิก รอบคัดเลือก โซนเอเชีย รอบ 2 กลุ่มบี นัดที่ 3 ทีมชาติไทย พบกับ เกาหลีเหนือ ที่เซียะเหมิน เอเกรต สเตเดี้ยม เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566

แหล่ง: Sanook | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: 'ฟุตบอลหญิง' ทีมชาติไทย ช้ำ เกาหลีเหนือ ทุบ ร่วงคัดเลือก โอลิมปิก 2024'ฟุตบอลหญิง' ทีมชาติไทย ในภารกิจ ฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกมส์ 2024 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย รอบ 2 กลุ่มบี แข่งขันที่ประเทศจีน ผลงานแข้งสาวไทยลงเอย จบด้วยอันดับรั้งท้ายของกลุ่ม สะกดคำว่าชนะไม่สำเร็จ ปราชัย 3 เกมรวด โดยล่าสุด ส่งท้าย ทีมชาติเกาหลีเหนือ ทิ้งบอมบ์ 'ชบาแก้ว'...

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: บางเกริก x H3 พ่ายโรมาเนียจอดป้ายรอบ 16 บอล 6 คนชิงแชมป์โลกทำเต็มที่แล้ว แข้งบางเกริก x H3 ตัวแทนจากประเทศไทย หยุดสถิติไว้ที่รอบ 16 ทีมสุดท้าย ต้านไม่ไหว พ่าย โรมาเนียไป 0-7 ในศึก ฟุตบอล 6 คน ชิงแชมป์โลก

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: ต้านไม่ไหว! ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย พ่าย เกาหลีเหนือแมตช์สั่งลาคัดอลป.'แข้งสาวชบาแก้ว' ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย สุดต้าน พ่ายเกาหลีเหนือ 0-7 ส่งท้าย ศึกโอลิมปิก รอบคัดเลือก โซนเอเชีย บทสรุปแข่ง 3 นัด ไร้แต้ม เสียไป 20 ประตู ยิงได้ 1 ประตู ตกรอบเป็นที่เรียบร้อย

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: 'บาเยิร์น' พ่าย 'ซาร์บรุคเค่น' ร่วงตกรอบเดเอฟเบ โพคาลที่สนาม ลุดวิคสปาร์ค สตาดิโอน ประเทศเยอรมัน ในการแข่งขันฟุตบอลเดเอฟเบ โพคาล รอบสอง คืนวันที่ 1 พ.ย.

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMSPORT_NEWS: 3แชมป์ พ่าย แชมป์โลก! มัทเธอุส ชี้ เออร์ลิง ฮาลันด์ ควรได้ บัลลง ดอร์ มากกว่า เมสซี่โลธาร์ มัทเธอุส ระบุ ส่วนตัวแล้วตนยกให้ เออร์ลิง ฮาลันด์ เหมาะกับการได้รางวัล บัลลง ดอร์ 2023 มากกว่า ลิโอเนล เมสซี่ โดยบอกว่าที่จริงตนเป็นแฟนคลับของ เมสซี่ แต่ว่า ฮาลันด์ ทำผลงานในช่วง 12 เดือนมานี้ได้ดีกว่าอย่างชัดเจน

แหล่ง: siamsport_news | อ่านเพิ่มเติม ⮕