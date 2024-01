ฉายภาพเส้นทางการทำธุรกิจบนกรอบคิด ESG ต่อยอดวิสัยทัศน์ด้วยการ “ลงมือทำ” ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

นายวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. ได้กล่าวว่า การทำธุรกิจบนกรอบคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ และไม่ใช่เพียงแค่การกล่าวถึงหรือเขียนบนกระดาษเท่านั้น แต่ต้องมีการลงมือทำจริงเพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

