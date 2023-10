ฉลองวันฮาโลวีน 2023 ไปกับ A Haunting in Venice ฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิส

เรื่องย่อ “A Haunting in Venice ฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิส”” เล่าถึงแอร์กูล ปัวโรต์ นักสืบที่เกษียณตัวเองแล้ว เขาใช้ชีวิตช่วงเกษียณอยู่ในเมืองที่หรูหราที่สุด จนกระทั่งเขาต้องไปเข้าร่วมพิธีกรรมติดต่อวิญญาณที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่สุดหลอนแห่งหนึ่งโดยไม่เต็มใจ และเมื่อแขกคนหนึ่งถูกฆาตกรรม นักสืบวัยเกษียณจึงถูกผลักเข้าไปในโลกอันดำมืดที่เต็มไปด้วยความลับมากมาย A Haunting in Venice ฆาตกรรมหลอนแห่งนครเวนิส

เป็นการกลับมาร่วมงานกันของผู้สร้างภาพยนตร์หลายคนที่อยู่เบื้องหลัง “Murder On The Orient Express ฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนท์เอกซ์เพรส” ในปี 2017 และ “Death on The Nile ฆาตกรรมบนลำน้ำไนล์” ในปี 2022บทภาพยนตร์โดย ไมเคิล กรีน (Michael Green) ผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์

อำนวยการสร้างโดย เคนเนธ บรานาห์ (Kenneth Branagh), จูดี้ ฮอฟฟ์ลันด์ (Judy Hofflund), ริดลีย์ สก็อต (Ridley Scott) และ ไซม่อน คินเบิร์ก (Simon Kinberg) ร่วมอำนวยการผลิตโดย หลุยส์ คิลลิน (Louise Killin), เจมส์ พริชาร์ด (James Prichard) และ มาร์ค กอร์ดอน (Mark Gordon) headtopics.com

