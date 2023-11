จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 งวด กรมบัญชีกลาง ไขข้อสงสัยวิธีหักหนี้

ตอบ เงินเดือน 18,000 บาท หนี้ 10,000 บาท เงินสุทธิเท่ากับ 8,000 บาท กรมบัญชีกลางจะแบ่งครึ่งยอดเงินสุทธิ และ โอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรอบแรก 4,000 บาท และรอบสอง 4,000 บาท ส่วนหนี้จะโอนให้ส่วนราชการในรอบสอง

ตอบ กรมบัญชีกลางจะหักหนี้ของสถาบันการเงิน ตามข้อมูลหนี้ที่ส่วนราชการจัดส่งมาให้ ซึ่งเป็นหนี้ที่ส่วนราชการและ สถาบันการเงินทำความตกลงกันไว้ และมีหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักชำระหนี้15.

16. เจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการมีความกังวลว่าจะต้องทำงานมากขึ้น เพราะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับ ข้าราชการในส่วนราชการ 2 ครั้ง เป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นกระทรวงการคลังมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไร ตอบ กรมบัญชีกลางได้หารือกับหน่วยงานและสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลรายจ่ายและ ข้อมูลหนี้ให้เร็วขึ้น เป็นภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการจะบันทึกข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลรายจ่าย ข้อมูลหนี้ในระบบ e - Payrol และบันทึกส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 7 - 8 ของเดือน

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THANSETTAKIJ: จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ กรมบัญชีกลาง รวม 8 คำถาม ที่หลายคนสงสัยจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ รวม 8 คำถาม หลัง กรมบัญชีกลาง ได้จัดประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข เริ่มเดือนแรกในเดือนมกราคม 2567 วิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (มีคลิป)

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

EJANNEWS: กรมบัญชีกลาง เคลียร์ 8 ข้อสงสัย จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบติดตามข่าวอีจัน ข่าวเกาะติดกระแส ข่าวล่าสุด คลิปข่าวล่าสุด ข่าวร้อนล่าสุด อีจันบันเทิง อาชญากรรม คดีดัง สืบสวนสอบสวน ข่าววันนี้ ทันทุกเหตุการณ์ ทุกเรื่องเด่น ทุกประเด็นร้อน อัพเดทข่าวสด รู้ข่าวสารก่อนใคร ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่

แหล่ง: EJanNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: ข้อสรุป 'จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ' เริ่มจ่ายรอบแรกเมื่อไหร่ เช็กที่นี่ได้ข้อสรุป 'จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ' ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ต้องยื่นแบบแบบฟอร์มก่อน เช็กวันยื่นความประสงค์ วันจ่ายเงินเดือนรอบแรก ได้ที่นี่

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THANSETTAKIJ: เงื่อนไข 'จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ' หน่วยงานไหนบ้างที่ไม่เข้าเกณฑ์รองโฆษกรัฐบาล 'คารม พลพรกลาง” สรุปเงื่อนไข 'จ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 2 รอบ แบบสมัครใจ' หน่วยงานไหนบ้างที่เข้า-ไม่เข้าเกณฑ์

แหล่ง: Thansettakij | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: เงินเดือนข้าราชการแบ่งจ่าย 2 รอบ เริ่มมกราคม 2567 เปลี่ยนใจได้ปีละครั้งเปิดหลักเกณฑ์ จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ แบบสมัครใจ ยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2566 เปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง อปท.-อบต.-เทศบาล

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: คลังเปิดข้าราชการลงทะเบียนรับเงินเดือน 2 รอบกรมบัญชีกลาง ได้ข้อสรุปการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเดือนละ 2 รอบในรูปแบบสมัครใจ โดยในระยะแรกจะเปิดให้ข้าราชการที่รับเงินเดือนจากระบบ e-Payroll 230 หน่วยงาน ยื่นแสดงความจำนงตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคมนี้

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕