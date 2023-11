จีนและบริษัทพลังงานชั้นนำของรัสเซียหารือพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซ

“ขณะนี้เรากำลังหารือกับ Rosneft, Gazprom และ Novatek เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมันและก๊าซร่วมกัน การขยายขีดความสามารถของโครงการท่อส่งน้ำมัน และการค้าไฮโดรคาร์บอน” Xie Jun รองประธาน CNPC กล่าวที่ St.Petersburg International Gas Forum

CNPC และ Gazprom กำลังทำงานเพื่อเร่งส่งก๊าซรัสเซียไปยังจีนผ่านเส้นทางตะวันออกไกล เขากล่าวเสริมในภายหลังว่า Gazprom ได้ลงนามข้อตกลงกับ CNPC และ PipeChina ในการออกแบบและก่อสร้างท่อส่งน้ำมันในตะวันออกไกลแล้ว

รัสเซียส่งก๊าซไปยังจีนผ่านท่อส่งก๊าซ Power of Siberia เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2562 และคาดว่าจะถึงระดับตามสัญญาที่ 38 พันล้านลูกบาศก์เมตร (bcm) ต่อปีในปี 2568 Gazprom ลงนามในสัญญาฉบับที่สองเพื่อส่งก๊าซ 10 bcm ต่อปีผ่านเส้นทาง Far Eastern ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

Alexei Miller ซีอีโอของ Gazprom กล่าวว่าบริษัทกำลังเตรียมที่จะเพิ่มอุปทานให้กับประเทศในเอเชียกลาง อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน และคีร์กีซสถาน และจัดหาก๊าซด้วยความร่วมมือเป็นเวลา 15 ปี นับจากปี 2024 ด้วย รัสเซียพยายามเปลี่ยนเส้นทางอุปทานมายังเอเชีย นับตั้งแต่ลูกค้ารายใหญ่ในยุโรปลดการนำเข้าพลังงานของรัสเซีย หลังจากที่มอสโกเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า "ปฏิบัติการทางทหารพิเศษ" ในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

