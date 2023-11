จับยกแก๊ง 'จิ๊กโก๋ 14 ปี' ประดิษฐ์ปืนเอง กราดยิงคู่อริงานบุญแข่งเรือ พลาดถูก 'น้องเปรี้ยว' นศ.สาวดับ

ภายหลังทางด้าน พ.ต.อ.ศรีนคร นัยวัฒน์ ผกก.สภ.

ด้าน พ.ต.อ.ณัฏฐพนธ์ พยอมใหม่ รอง ผบก.นครพนม เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุได้ลงพื้นที่ ร่วมกับ ชุดสืบสวน สภ.ศรีสงคราม จ.

ส่วน พ.ต.อ.ศรีนคร นัยวัฒน์ ผกก.สภ.

สำหรับ นางสาวศิรินยา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี พี่สาวผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ยอมรับครอบครัว รวมถึงแม่ พี่น้องรวม 4 คน น้องเปรี้ยว เป็นลูกคนที่ 4 ในบรรดาพี่น้อง 5 คน ปกติจะเป็นคนดูแลแม่ เพราะพ่อเสียชีวิตเมื่อหลาย 10 ปี ที่แล้ว ตั้งแต่ น้องเปรี้ยว อยู่ในครรภ์ได้ 8 เดือน ชีวิตครอบครัวลำบากฐานะยากจน ทุกคนต้องดิ้นรนไปทำงานต่างจังหวัด คนที่ต้องดูแลแม่ อายุ 63 ปี คือ น้องเปรี้ยว อีกทั้งน้องยังอยากเรียนหนังสือ มีการศึกษาที่ดี จึงพยายาม หาทางส่งตัวเองเรียนมาตลอด ความหวังคือการจบการศึกษาที่ดี มีงานทำ...

