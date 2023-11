จอห์น อัลดริดจ์ คือคนล่าสุด! โม ซาลาห์ ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้ ลิเวอร์พูล

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ยังเดินหน้าสร้างสถิติในรัง "หงส์แดง" ลิเวอร์พูล อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดทำสถิติเทียบ 3 ตำนาน พร้อมลุ้นสร้างสถิติใหม่หาก สามารถยิงประตูได้ ในเกมพบกับ เบรนท์ฟอร์ด 12 พฤศจิกายน นี้

โมฮาเหม็ด ซาลาห์ พบกับสถิติใหม่ในแอนฟิลด์ได้อีกครั้ง หลังเกมที่ ลิเวอร์พูล เอาชนะ ฟอเรสต์ 3-0 โดยผู้เล่นคนสุดท้ายที่ทำได้คือ จอห์น อัลดริดจ์ ในปี 1987ตอนนี้ ซาลาห์ มีโอกาสที่จะกลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ ลิเวอร์พูล ที่สามารถทำประตูในเกมลีก 6 นัดแรก ในเกมพบกับ เบรนท์ฟอร์ด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน

แด่ หลุยส์ ดิอาซ! โม ซาลาห์ ปิดกล่อง-ลิเวอร์พูล ถลุง ฟอเรสต์ ขยับขึ้นที่3ลิเวอร์พูล โชว์ผลงานแรงต่อเนื่องเปิดรังอัด ฟอเรสต์ โดยเป็นการรัวไม่ซ้ำหน้าจาก ดีโอโก้ โชต้า, ดาร์วิน นูนเญซ และ โม ซาลาห์ ขณะที่ โดมินิค โซโบซไล จัดสองแอสซิสต์ ส่งให้ 'หงส์แดง' ขยับขึ้นไปรั้งที่ 3 ของตารางจากการมี 23 คะแนน อ่านเพิ่มเติม ⮕

