งานเข้าแล้ว \'มาร์กี้ ราศรี\' โดนสามี \'ป๊อก ภัสสรกรณ์\' เอ่ยปากเตือนกลางไอจี

"ป๊อก ภัสสรกรณ์" ทนไมไหว เอ่ยปากเตือนภรรยาสาว"มาร์กี้ ราศรี" กลางไอจี งานนี้ทำเอาภรรยาสาวสำนึกผิดแทบไม่ทันมาร์กี้ ราศรี บาเล็นซิเอก้า จิราธิวัฒน์ - ป๊อก ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์

:

THAIPOST: กะเทาะเปลือก 'อ๊อฟ พงษ์พัฒน์' ตีแผ่ปัญหาชีวิตคู่ใน 'HANGOUT'ปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียกน้ำย่อยจนหลายคนต่างพูดถึงและตั้งตารอ สำหรับซีรีส์ 'HANGOUT เปลือกรักปมลวง' ภายใต้การผลิตของ บริษัทแอค อาร์ต เจเนเรชั่น จำกัด โดยผู้จัด บีบี-เอกนรี วชิรบรรจง ซึ่งได้ผู้กำกับ อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง การันตีคุณภาพความเข้นข้นของห้านางเอกชั้นนำอย่าง ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, ขวัญ-อุษามณี ไวทยานนท์,...

SIAMRATH_ONLINE: 'มาร์กี้' ดีใจยิ้มไม่หุบพลเมืองดีนำแหวนเพชรมาคืนออกอาการดีใจจนยิ้มไม่หุบ สำหรับคุณแม่ลูกแฝด 'มาร์กี้ ราศรี' หลังประกาศตามหาแหวนเพชรวงที่สามี 'ป๊อก ภัสสรกรณ์' มอบให้ในวันขอแต่งงานมากว่า 2 สัปดาห์แล้ว ล่าสุด 'มาร์กี้' ได้โพสต์ภาพโชว์แหวนเพชรที่ได้กลับคืนมาบนนิ้วนางข้างซ้าย พร้อมเขียนแคปชั่นว่า 'I guess miracle do happen โชคดีจริงๆที่เจอคนดีเอามาคืน เราชื่อมาตลอดว่าคิดดีทำดีก็จะเจอแต่สิ่งดีๆ and never loose hope ยิ้มไม่หุบเลยจ้าาาา' ท่ามกลางเพื่อนๆในวงการ และแฟนคลับเข้ามาแสดงความดีใจกันอย่างคับคั่ง ขอบคุณ IG-margie_rasri

SIAMRATH_ONLINE: 'มาร์กี้ ราศรี' โพสต์เศร้าทำแหวนเพชรที่ 'ป๊อก' ขอแต่งงานหาย บอกเป็นวงที่รักที่สุดออกมาโพสเศร้าหลังคุณแม่ลูกแฝด 'มาร์กี้ ราศรี ' ทำแหวนที่คุณสามี ป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ ขอแต่งงานสูญหายไปและยังไม่สามารถตามคืนมาได้ ล่าสุด มาร์กี้ ได้โพสคลิปพร้อมแชร์เรื่องราวว่า 'วันที่26กย ที่ผ่านมากี้ได้ทำแหวนที่พี่ป๊อกขอแต่งงานหล่นหายที่ robinson lifestyle ราชพฤกษ์ เวลา17:00 ตรงที่จ่ายเงินtops กี้พยามตามหาเองอยู่2อาทิตย์แต่ก็ยังหาไม่เจอสักที (ไม่ได้ตกเข้าไปในกล่องนะคะ) เลยอยากประกาศหาเพื่อใครเจอติดต่อมาหน่อยนะคะ แหวนมันไม่ได้มูลค่าสูงมากขนาดนั้นแต่เป็นวงที่กี้รักที่สุดมันมีคุณค่าทางใจมากๆ

