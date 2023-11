ค่ายอินเทอร์เน็ต | DroidSans

กรุงเทพธุรกิจเผย กสทช.

ได้เตรียมทำแผนบริหารจัดการคลื่นความถี่หรือ โรดแมพใหม่ เนื่องจากคลื่นความถี่ 850 MHz คลื่น 2100 MHz และ คลื่น 2300 MHz ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน ) หรือ NT (เอ็นที) ใกล้จะสิ้นสุดการให้บริการ เพื่อความชัดเจนของทั้งเรื่องแผนงานและงบประมาณ พร้อมเร่งตรวจสอบตามคำร้องเรื่องปัญหาค่าโทร ค่าเน็ตแพง

