ค่ายรถยนต์จีน SAIC Motor เปิดโรงงานแบตเตอรี่ EV แห่งแรกในไทย

รายงานระบุว่า โรงงานแห่งใหม่ครอบคลุมพื้นที่ราว 75 ไร่ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่วนจังหวัดชลบุรี มีกำลังการผลิตแบตเตอรี่ 50,000 ก้อนต่อปี แบ่งพื้นที่หลักเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ประกอบแบตเตอรี่ที่ดำเนินงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และพื้นที่ทดสอบมาตรฐานแบตเตอรี่ที่มีขั้นตอนกว่า 60 รายการ

จ้าวเฟิง ประธานเอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี (SAIC Motor-CP) กิจการร่วมค้าระหว่างเอสไอไอซี มอเตอร์ คอร์ป และเจริญโภคภัณฑ์ กรุ๊ป ระบุว่า มูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 500 ล้านบาท และโรงงานแห่งนี้จะแสดงวิสัยทัศน์ของบริษัทในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำวงการยานยนต์ไฟฟ้าในไทย

จ้าวเสริมว่า แบรนด์เอ็มจี (MG) ของเอสเอไอซี ซึ่งเข้าสู่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเมื่อปี 2019 ได้กลายเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ลูกค้าชาวไทยด้วยยอดจำหน่ายสะสมมากกว่า 18,000 คัน เมื่อนับถึงปัจจุบัน

ด้าน ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การเปิดโรงงานแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในไทยนี้จะสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของไทยในการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าระดับภูมิภาคและระดับโลก อนึ่ง ไทยถือเป็นฐานการผลิตยานยนต์แห่งสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเนิ่นนาน เนื่องจากมีข้อได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ โดยไทยตั้งเป้าผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครองสัดส่วนร้อยละ 30 ของผลผลิตยานยนต์ทั้งหมดในประเทศภายในปี 2030 ภายใต้การส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทย

ก่อนหน้านี้ ฉางอัน ออโต (Changan Auto) ผู้ผลิตยานยนต์ของจีน ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อที่ดินกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป (WHA Group) นักพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของไทย เพื่อก่อสร้างโรงงานยานยนต์ไฟฟ้าแห่งใหม่ ซึ่งจะมีกำลังการผลิตตั้งต้น 1 แสนคันต่อปี

