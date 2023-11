คาด Samsung Galaxy S24 Series จะรองรับฟีเจอร์ Ultra HDR

Google เปิดตัวฟีเจอร์ Ultra HDR พร้อมระบบปฏิบัติการ Android 14 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกและดูรูปภาพ HDR บนอุปกรณ์ Android ได้ในรูปแบบ HDR แทน SDR โดยที่ปัจจุบันก็มีมือถือเรือธงแบรนด์จีนบางรุ่นที่มีฟีเจอรร์ในลักษณะนี้แล้ว แต่สำหรับ Samsung ยังคงไม่ได้เห็นคุณสมบัติดังกล่าวใน One UI 6

อย่างไรก็ตามก็มีข่าวลือว่า Samsung ได้เตรียมที่จะใช้ฟีเจอร์บางอย่างที่คล้าย Ultra HDR บนสมาร์ทโฟนปีหน้า ตามเบาะแสจาก Ice Universe แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระบุว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ Galaxy S24 ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมกราคมปี 2024 จะรองรับการชมภาพ HDR ในอัลบั้มรูปภาพ และในกรณีที่ข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนี้ก็อาจเป็นวิธีที่เหมาะสมในการใช้งานความสว่างสูงสุด 2,500nits ของหน้าจอ Galaxy S24 Series ก็เป็นได้

สำหรับการรองรับคุณสมบัติคล้าย Ultra HDR บน Samsung Galaxy S24 Series จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การรับชมภาพถ่าย เนื่องจากภาพ HDR จะไม่ถูกแมปเข้ากับช่วงการแสดงผล SDR ทำให้ยังคงรักษาความสว่าง คอนทราสต์ และช่วงสีของ HDR ดั้งเดิมเอาไว้ ทำให้ภาพถ่ายไม่ได้รับผลกระทบเมื่อมีการรับชม headtopics.com

ลือ Samsung Galaxy S24 series จะรองรับ Ultra HDR ทำให้ภาพถ่ายมีความสว่าง คอนทราสต์ และช่วงสีครบถ้วน!ข่าวลือจากทิปสเตอร์ Ice Universe เผยว่า ไลน์อัป Samsung Galaxy S24 ที่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมกราคม 2024 จะรองรับการดูภาพแบบ HDR ซึ่งจะเพิ่มประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการแสดงผลภาพถ่ายให้แก่ผู้ใช้ อ่านเพิ่มเติม ⮕

Samsung โชว์เซ็นเซอร์ใหม่ ISOCELL 200MP ถ่ายได้มุมกว้าง และซูมพร้อมกันSamsung โชว์เซ็นเซอร์กล้องตัวใหม่ ISOCELL ความละเอียดสูง 200MP ชูความสามารถถ่ายภาพมุมกว้าง และซูมได้พร้อมกัน คาดถูกนำไปติดตั้งบน Samsung Galaxy S24 Ultra อ่านเพิ่มเติม ⮕

Samsung Galaxy S24 Ultra หลุดสเปคกล้องแบบเต็ม ๆ รองรับโหมด Ultra HDR คาดเปิดตัวเดือนมกราคม 2024The First Android Community in Thailand อ่านเพิ่มเติม ⮕

[ลือ] Samsung Galaxy S24 Series จะรองรับระบบติดต่อเทคโนโลยีผ่านดาวเทียมได้แล้วประธานของ Samsung System เผยว่า Galaxy S24 Series จะได้ระบบขอความช่วยเหลือผ่านดาวเทียมภายในต้นปีหน้า อ่านเพิ่มเติม ⮕

หลุดสเปคกล้อง Galaxy S24 Ultra เต็มๆ อีกครั้ง ยืนยันใช้กล้อง Periscope 50MP แบบ 5xหลุดสเปคกล้อง Galaxy S24 Ultra เต็มๆ อีกครั้ง ยืนยันใช้กล้อง Periscope 50MP แบบ 5x - Android News บทความมือถือใหม่ล่าสุด 2023 อ่านเพิ่มเติม ⮕

Samsung ปล่อยคลิปอวดความสามารถใหม่กล้อง ISOCELL 200MP ทั้งคุณสมบัติ AI และการซูม 4K คาดใช้ใน Galaxy S24 UltraSamsung ออกมาปล่อยคลิป ISOCELL Zoom Anyplace: New Solution for 200MP เพื่ออวดความสามารถใหม่ของกล้อง ISOCELL 200MP อ่านเพิ่มเติม ⮕