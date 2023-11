คาด Apple Watch รุ่นปี 2024 จะมีฟีเจอร์ตรวจวัดระดับความดันเลือด แต่ทำงานแบบมีข้อจำกัด

สุดท้าย Gurman ยังอัพเดตอีกฟีเจอร์ที่มีแอปเปิลกำลังพัฒนาคือการตรวจระดับกลูโคสในเลือด โดยใช้ชิปเฉพาะฉายแสงใต้ผิวหนังเพื่อวัดระดับกลูโคส ซึ่งคาดว่าจะใช้วิธีเดียวกับตัววัดความดันเลือดคือเตือนเมื่อพบค่าสูงเท่านั้น แต่ไม่ให้ข้อมูลตัวเลขที่อ่านได้ อย่างไรก็ตามฟีเจอร์นี้ยังต้องใช้เวลาพัฒนาจากนี้อีกหลายปี

