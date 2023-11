คอหวยแห่ส่อง! จำนวนบั้งไฟพญานาคปีนี้ 2566

วันออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 วานนี้ (29 ต.ค.66) ที่ริมแม่น้ำโขง จ.หนองคาย คึกคักกันสุดๆ เลยค่ะ โดยเฉพาะ ช่วงเย็นที่ผ่านมา ที่เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ซึ่งบรรดานักร้อง นักแสดง และนักการเมืองไปรอชมกันเพียบเลย งานนี้คอหวยอย่างเราๆ มีหรือจะพลาด แห่นำเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปตีหวยกันใหญ่ เพราะใกล้วันเลขออกด้วย ส่วนใครที่พลาด ‘อีจัน’ ก็ได้นำข้อมูลสถิติ การเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ประจำปี 2566 มาฝากลูกเพจ ดังนี้ค่ะ อำเภอโพนพิสัย รวม 46 ลูก ได้แก่ 1.

จำนวน 14 ลูก 2. จุดชมบ้านท่าม่วง สถานีเรือรันวปี หมู่ที่ 2 ตำบลรัตนวาปี เวลาที่เกิดบั้งไฟ 18.35 น. จำนวน 14 ลูก 3. จุดชมบ้านตาลชุม หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนวาปี เวลาที่เกิดบั้งไฟ 18.35 น. จำนวน 14 ลูก 4. ชุดชมบ้านหนองแก้ว หนองแก้วเหนือ หมู่ที่ 4, 12 ตำบลรัตนวาปี เวลาที่เกิดบั้งไฟ 18.40 น. จำนวน 9 ลูก 5. จุดชมบ้านโพนแพง บ้านอาญา หมู่ที่ 1, 2 ตำบลรัตนวาปี เวลาที่เกิดบั้งไฟ 18.40 น. จำนวน 19 ลูก 6. จุดชมบ้านเปงจาน บ้านโนนโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8, 13 ตำบลรัตนวาปี เวลาที่เกิดบั้งไฟ 18.40 น. จำนวน 26 ลูก 7.

