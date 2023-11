คอนวูด และอินทรี ซุปเปอร์บล๊อก รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์

โดยผลิตภัณฑ์ไม้คอนวูดได้รับการรับรองจำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อินทรี ซุปเปอร์บล๊อกได้รับการรับรองจำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้ง 2 บริษัทที่ให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิต ด้วยตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

:

SIAMRATH_ONLINE: “ไอคอนสยาม” ฉลองครบรอบ 5 ปี รังสรรค์กิจกรรมความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่ 9–11 พ.ย.นี้ ณ ริเวอร์ พาร์คไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด และ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดงานมหาปรากฏการณ์ฉลองความสำเร็จ ‘ICONSIAM – The 5th Anniversary of The ICON Unrivaled’...

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

BLOGNONE: MG เปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ EV ในไทย ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคอาเซียนบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทย ประกาศเปิดโรงงานแ

แหล่ง: blognone | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPOST: เอ็มจี เปิดโรงงานแบตเตอรี่อีวี ปักหมุดให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีแห่งภูมิภาคอาเซียนบริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕

MGRONLINELIVE: โออาร์-บางจากลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนดีเซลคงเดิม ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00

แหล่ง: MGROnlineLive | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SIAMRATH_ONLINE: บังกี้ MOU กรุงเทพโปรดิ๊วส ลุยยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับถั่วเหลืองด้วยบล็อกเชนบริษัท บังกี้ จำกัด (BUNGE) และ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบหลักอาหารสัตว์ ให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) บูรณาการร่วมกันพัฒนาและเชื่อมต่อระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงที่มาถั่วเหลืองและวัตถุดิบจากถั่วเหลืองที่มาจากแหล่งที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า...

แหล่ง: siamrath_online | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPOST: เปิดตัวโรงภาพยนตร์ “EARTHLAB CINEMA BY DR.CBD” ผสานไลฟ์สไตล์ความบันเทิงและสุขภาพ ตอบรับเทรนด์ของคนรุ่นใหม่บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ชั้นนำของเมืองไทย ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ผู้นำธุรกิจด้าน

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕