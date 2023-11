ควันหลงเสียเวลานอนตอนตี 3 เพื่อดู แมนยู 'ห่วยที่สุด' แห่งฤดูกาล

ก็แค่มองไม่เห็นผลดีที่จะเชือด เอริค เทน ฮาก เอาตอนนี้ในเมื่อประวัติศาสตร์ และเรื่องราวมันฟ้องว่า บอร์ดบริหารสโมสรไม่เคยเรียนรู้ ไม่มีแผนอะไรรองรับกลางคันทั้งสิ้นไม่มาเมื่อสายแบบยุค เดวิด มอยส์ ก็ทำตามกระแสได้ที่เหมือนสมัย โชเซ่ มูรินโญ่ หรือ โอเล่ กุนนาร์ โซลชาบอกก่อนผมไม่สนใจสถิติห่วยแตกรอบสิบปีร้อยปี น้บประสากับข่าวลือนักเตะไม่แฮปปี้เลื่อยขาเก้าอี้ ในเมื่อมันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้

