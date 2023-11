ควรกังวลไหม ? Uniswap Foundation โอน UNI จำนวน 9.8 ล้านเหรียญไปยังเว็บเทรด OKX

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการพัฒนาและดูแลโปรโตคอล Uniswap แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีแบบกระจายอำนาจ ได้โอนเหรียญ UNI มูลค่ารวม 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (1.4 พันล้านบาท) ในช่วง 6 วันที่ผ่านมา

บริษัทชั้นนำในวงการเว็บเทรดคริปโตอีกแห่ง คิดเป็นจำนวน 3.4 ล้านเหรียญ หรือมูลค่าประมาณ 14.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ยอดผู้ป่วยโควิดรายสัปดาห์ 206 ราย เสียชีวิต 2 รายเพจกรมควบคุมโรค โพสต์ระบุว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2566 ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) จำนวน 206 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 29 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 2 ราย เฉลี่ อ่านเพิ่มเติม ⮕

เกษตรฯเร่งสำรวจพื้นที่หลังน้ำลด 49 จังหวัด พืชเสียหาย 1.8 หมื่นไร่กรมส่งเสริมการเกษตร สั่งการเจ้าหน้าที่ เร่งสำรวจหลังน้ำลด ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 49 จังหวัด พบด้านพืช เสียหาย จำนวน 189,610 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 20,814 ราย ข้าวกระทบมากสุด 170,746.50 ไร่ คาดว่าจะใช้วงเงินช่วยเหลือ 266 ล้านบาท อ่านเพิ่มเติม ⮕

Happy Ending แอชตัน อโศก ออปชั่นใหม่คมนาคม “ใช้กฎหมายแก้กฎหมาย”24 ตุลาคม 2566 กระทรวงคมนาคมขานรับความเดือดร้อนลูกบ้าน แอชตัน อโศก สุขุมวิท 21 จำนวน 668 ห้องชุด โดย “สุรพงษ์ ปิยะโชติ” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อ่านเพิ่มเติม ⮕

BTC Halving ทำให้ราคาบิทคอยน์ขึ้นจริงหรือเป็นแค่เรื่องลวงโลก?ในอดีตนั้นบิทคอยน์ (“BTC”) จะได้มาจากการขุดที่มาจากการตรวจสอบธุรกรรมในระบบบล็อกเชน ซึ่งในการขุด 1 บล๊อก ผู้ขุดหรือผู้ยืนยันธุรกรรมจะได้รับ BTC จำนวน 50 เหรียญเป็นค่าตอบเเทน อ่านเพิ่มเติม ⮕

'น้ำตาลมิตรผล'ลดพอร์ตลงทุนใน ERW ตัดขาย 111 ล้านหุ้น ล่าสุดถือหุ้น 4.95%'น้ำตาลมิตรผล'ระบุขายหุ้นบมจ.ดิเอราวัณ กรุ๊ป (ERW) จำนวน 111 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 2.46% ล่าสุดทั้งกลุ่มยังถือ 4.95% อ่านเพิ่มเติม ⮕

วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ รณรงค์เด็กเล็กสวมหมวกปลอดภัย จ.เพชรบุรีนายพรชัย มรรคไชยสถาพร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ และพลตำรวจตรีกิตติ สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ส่งมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 180 ใบ ภายใต้ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย... อ่านเพิ่มเติม ⮕