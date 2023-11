คลิปเดือด! แฟนบอลด่าแหลก 'ชนาธิป' ก่อนโดนเจ้ายิงปิดปากพาทีมเข้ารอบเอฟเอคัพ

ในเรื่องนี้ ทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาให้กับคนที่ไม่ได้ชมเกมนี้ได้ทราบ ซึ่งตลอดทั้งเกม โดยเฉพาะช่วงพักก่อนจะออกลุยในช่วงต่อเวลาพิเศษ ได้มีกลุ่มแฟนบอลตะโกนด่าทอด้วยข้อความหยาบคาย และด่าแหลกในเรื่องของการที่ชนาธิป ไม่ยอมไปเล่นให้ทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าเจ กลายเป็นเป้าโดนด่าอยู่คนเดียว (ชมคลิปด้านล่าง) ซึ่งในคลิปก็มีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาปลอบและให้กำลังใจ ก่อนที่เขาจะถูกลงสนามก็ยังมีเสียงด่าดังลั่นสนามตลอด จนสุดท้าย ชนาธิป กลายเป็นคนซัดประตูชัยดับเจ้าถิ่น และพาทีมบีจี ปทุม ผ่านเข้ารอบ 32...

