ข้อมูลปี 2018 พบ 'iPhone' เป็นคำค้นหาที่ Google Search ทำเงินจากโฆษณาได้มากที่สุด

ทั้งนี้กูเกิลเคยบอกว่ามีการค้นหาประมาณ 20% เท่านั้น ที่กูเกิลจะแสดงโฆษณาในผลลัพธ์ ซึ่งเป็นคำค้นหาที่สามารถต่อยอดประชาสัมพันธ์ขายสินค้าหรือบริการได้ ขณะที่คำค้นส่วนใหญ่ไม่ได้แสดงมากที่สุด เป็นข้อมูลเก่าในสัปดาห์ของวันที่ 22 กันยายน 2018 และนับเฉพาะในอเมริกาเท่านั้น ข้อมูลอีกส่วนในเอกสารที่ไม่ได้เปิดเผยคือ 20 อันดับคำค้นหาที่มีจำนวนมากที่สุด

โปรแกรมบอลวันนี้ ตารางบอล 1 พฤศจิกายน 2566 ดูช้างเอฟเอคัพ ดูลีกคัพ อังกฤษ แมนยู พบ นิวคาสเซิ่ล, บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล, เวสต์แฮม พบ เชลซี, เดเอฟเบโพคาล ,โคปปาอิตาเลียโปรแกรมฟุตบอล โปรแกรมถ่ายทอดสด ตารางบอล วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 มีให้ ช้างเอฟเอ คัพ ฟุตบอลต่างประเทศ ดูลีกคัพ อังกฤษ แมนยู พบ นิวคาสเซิ่ล, บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล, เวสต์แฮม พบ เชลซี, เดเอฟเบโพคาล ,โคปปาอิตาเลีย

ระเบิดความมันศึกคนชนคน5และ12พ.ย.นี้'ทรูวิชั่นส์-ทรูวิชั่นส์ นาว'พร้อมยิงสดเอ็นเอฟแอล2023แฟรงก์เฟิร์ต เกมส์ทรูวิชั่นส์ผู้นำคอนเทนต์กีฬาระดับโลก พร้อมถ่ายทอดสดอเมริกันฟุตบอล ศึกเอ็นแอฟแอล อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ จากเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี พบกับการถ่ายทอดสด 2 เกมคุณภาพ เริ่มต้นวันแรก 5 พฤศจิกายนนี้ ไมอามี ดอลฟินส์ พบ แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 อินดีแอนาโพลิส โคลทส์ พบ นิวอิงแลนด์ เพเทรียตส์

รวบแก๊ง 'ทุเรียนทิพย์' สัปดาห์เดียว พบเงินหมุนเวียนกว่า 1 ล้านบาทรวบแก๊ง 'ทุเรียนทิพย์' สัปดาห์เดียวเงินหมุนเวียนกว่า 1 ล้านบาท ใช้วิธีปลอมเพจ ตั้งชื่อเพจคล้ายเพจจริง จ้างคนรีวิว สร้างความน่าเชื่อถือ พบ 4 เพจในเครือข่าย

Tag: ค้ามนุษย์จ.เชียงราย 2 พ.ย.-กมธ.ตำรวจ ขึ้นเหนือ ลุยแก้ปัญหา"พนันออนไลน์ -บัญชีม้า -ค้ามนุษย์" พบ 4 อุปสรรค ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขด่วน

Tag: ชัยชนะ เดชเดโชจ.เชียงราย 2 พ.ย.-กมธ.ตำรวจ ขึ้นเหนือ ลุยแก้ปัญหา"พนันออนไลน์ -บัญชีม้า -ค้ามนุษย์" พบ 4 อุปสรรค ที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขด่วน

'ปานปรีย์' เข้าพบ รมว.ต่างประเทศ 'อิหร่าน' ขอช่วยเจรจาปล่อยตัวประกันไทย'ปานปรีย์' พบ รมว.ต่างประเทศ 'อิหร่าน' ขอสนับสนุนช่วยตัวประกันไทย ด้าน อิหร่าน ยืนยืนพร้อมสนับสนุนเต็มความสามารถ พร้อมหารือขยายความร่วมมือทวิภาคี ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติ

