เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พ.ย.2566 พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศิริเจริญนำ สว.ส.ทท.2 กก.2 บก.ทท.1 นำกำลังเจ้าหน้าที่ออกป้องกันเหตุดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบภายใน จ.ลพบุรีได้มีพลเมืองดีแจ้งว่า เก็บกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวได้ จึงได้เร่งรัดดำเนินการติดตามประสานงานเพื่อส่งคืนให้แก่นักท่องเที่ยว จากการตรวจสอบเป็นของ Mrs.

ทางนักท่องเที่ยวและญาติได้กล่าวชื่นชมแชะขอบคุณทางตำรวจท่องเที่ยวลพบุรี และได้ดำเนินการจัดให้ทำใบประเมินความพึงพอใจ Feed back form ให้ไว้เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

