หญิงสาวอ้างว่ามีบางอย่างมา “เข้าฝัน” ว่านายลาซาโร บาร์โบซา ฆาตกรโหดฆ่ายกครัว ยังมีชีวิตอยู่ในโลง เลยตัดสินใจรบเร้าให้แฟนหนุ่มวัย 21 ปีขับรถพาไปที่สุสานเพื่อขุดโลงศพของนายบาร์โบซา เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา

สาวบราซิลหลอน – A GIRL has dug up the body of a serial killer rapist after dreaming he was buried alive and calling for her help, police claim. Lázaro Barbosa killed a family of four in the Brazilian state of Goiás, sparking a 20-day manhunt with troops, dogs and helicopters. /Credit: Polícia Civil/

ด้านตำรวจเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและแกะรอยจนพบหญิงสาว ก่อนทำการจับกุมซึ่งจากการสอบสวนพบว่าหญิงสาวมีอาการแบบ “ฝันกลางวัน” เหมือนอยู่ในโลกจินตนาการและไม่รับรู้ความเป็นจริง พล.ต.อ.ราฟาเอล เนริส ผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่น กล่าวว่าหญิงสาวให้การอ้างว่าฝันถึงนายลาซาโรหลายครั้ง ในฝันเขาขอให้เธอช่วยนำตัวออกจากหลุมศพเพราะยังมีชีวิตอยู่ แม้แฟนหนุ่มพยายามเตือนว่าสิ่งที่ทำไม่ถูกต้องและไม่ควรไปที่เกิดเหตุ แต่ฝ่ายหญิงยืนกรานจะไปให้ได้และหญิงสาวลงมือขุดหลุมศพเองคนเดียว โดยที่แฟนหนุ่มไม่ได้ช่วยพล.ต.อ.

Murderer Lázaro Barbosa murdered a family of four in 2021 and had his grave untouched until March this year. The serial killer, 32, was shot dead in June 2021 as the chase came to an end and was buried in the Cocalzinho de Goiás cemetery. /Credit: Polícia Civil/

ทั้งนี้ ความโหดร้ายของนายบาร์โบซาเริ่มกระฉ่อนตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.2564 หลังฆาตกรรมยกครัว 4 ศพในเมืองเซียลันเดีย รัฐโกยาส เป็นพ่อ แม่ ลูกชาย 2 คน วัย 21 ปี และ 15 ปี จากนั้นขโมยรถแล้วขับหนีไปที่เมืองโกกัลซีนโญ เด โกยาส

