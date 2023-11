เราได้พูดคุยกับ คุณโตส – ปฐมพร จุลาเกตุโพธิชัย เจ้าของร้านกาแฟ Drop Class ที่เล่าเส้นทางชีวิตให้ฟังว่าก่อนหน้ามาเปิดร้านกาแฟ เขาทำอาชีพขายเสื้อผ้าวินเทจมาก่อน แต่หลังจากเจอสถานการณ์โควิดก็ทำให้ยอดขายลดลง

เราเป็นคนชอบทานกาแฟอยู่แล้วครับเลยคิดหรือจะลองขายกาแฟดี จากนั้นก็เริ่มเข้าไปศึกษา จากแค่ชอบธรรมดาก็ยิ่งรู้สึกหลงรักเลยครับเลยตัดสินใจว่าเราขายกาแฟดีกว่า พอทราบราคารวมค่าซ่อมแซมต่างๆ ว่าอยู่ที่จำนวน 6 หลัก เราเลยอดถามคุณโตสไม่ได้ว่า นี่เป็นการลงทุนที่มีราคาสูงพอสมควร แล้วสิ่งที่ได้รับกลับมานั้นถือว่าคุ้มค่าหรือเปล่า คุณโตสตอบด้วยน้ำเสียงสบายๆ ว่าการทุ่มเทกับมินิบัสคันนี้คุ้มค่าแน่นอน

สำหรับเมนูที่ร้านส่วนใหญ่เน้นเมนูกาแฟเป็นหลัก รวมถึงเสน่ห์ที่เห็นได้ชัดของร้านนี้คือ การทำกาแฟแบบ Slow Bar ที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในการทำแต่ละแก้ว

