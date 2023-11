โดย อาร์เซนอล โชว์ฟอร์มน่าผิดหวังหลังบุกพ่ายต่อ เวสต์แฮม คู่ปรับร่วมเมืองลอนดอน 1-3 ในฟุตบอลคาราบาว คัพ 2023-24 รอบ 16 ทีมสุดท้าย เมื่อวันที่ 1 พ.ย. เกมนี้เจ้าถิ่นได้ประตูจาก เบน ไวต์ ทำเข้าประตูตัวเองนาที 16, โมฮาเหม็ด คูดุส นาที 50 และจาร์ร็อด โบเวน นาที 60 ส่วนทีมเยือนได้จาก มาร์ติน โอเดการ์ด นาที 90+6

Soccer Football – Carabao Cup – Fourth Round – West Ham United v Arsenal – London Stadium, London, Britain – November 1, 2023 Arsenal manager Mikel Arteta gives instructions to Declan Rice before he comes on as a substitute Action Images via Reuters/Paul Childsหลังเกม อาร์เตตา ที่มีการโรเตชันผู้เล่นหลายรายชี้ว่าเป็นความผิดของเจ้าตัวกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้น “ผมผิดหวังจริงๆ และผมต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนั้น มันไม่ดีพอ เราแข่งขันได้ไม่ดีพอ โดยรวมแล้วเราไม่เข้าใกล้ระดับผลงานของเรา แต่นี่คือฟุตบอล...

“เราไม่ได้คุกคามมากพอ ผมอยากเห็นทีมของฉันมากกว่านี้ มีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกมาก สิ่งที่เราต้องได้รับจากเกมวันนี้คือเราจะใช้สิ่งนี้เพื่อเอาชนะ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในวันเสาร์นี้ (4 พ.ย.) อย่างไร นั่นคือสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้”

:

PRACHACHAT: ไม่ขนกลับ! PROBIKE ยก MARLIN 7 Gen 3 แจก โฮล อิน วัน ‘กอล์ฟฯ 47 ปี ประชาชาติธุรกิจ’20 พฤศจิกายนนี้ ประชาชาติธุรกิจ สื่อคุณนำภาพ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจ-เศรษฐกิจที่ครบถ้วนที่สุดของไทย พร้อมด้วย มติชน ข่าวสด และมติชนทีวี

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KHAOSODONLINE: ข่าวสดครบทุกรส สดทุกเรื่อง

แหล่ง: KhaosodOnline | อ่านเพิ่มเติม ⮕