วันนี้ (2 พ.ย. 66) เรียกว่าเป็นลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอีกคนสำหรับ “เม-เมรี คัมภีร์” ลูกสาวคนเก่งของศิลปินเพลงเพื่อชีวิต “ปู-พงษ์สิทธิ์ คำภีร์” ที่นอกจากจะเป็นลูกสาวสุดหวงแล้วน้องเมยังเป็นติ่งพ่อปูตัวยงเลยก็ว่าได้

แถมสาว ‘เมรี’ ก็มีหวานใจสุดหล่อแถมยังเป็นศิลปินเหมือนคุณพ่อ นั่นก็คือหนุ่ม “แอมมี่ The Bottom Blues” ศิลปินผู้เปี่ยมอุดมการณ์นั่นเอง แม้จะเสิร์ฟโมเมนต์หวานให้แฟนๆได้ฟิน แต่เส้นทางรักของทั้งคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะความจริงแล้ว คุณพ่อ “ปู-พงษ์สิทธิ์” ไม่เห็นด้วยกับรักครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ด้วยความที่ฝ่ายชายมีชื่อเสียงเรื่องความเจ้าชู้ แถมยังเคยเจอดราม่าจนถึงขั้นโพสต์ฟาดเดือดแฉดาราช่องน้อยสีกันเลยทีเดียวล่าสุดดูเหมือนจะเจอดราม่าละลอกใหญ่อีกครั้ง เมื่อ เพจ เจ๊มอย 108 ออกมาเปิดประเด็น นักร้องสาดสีนอกใจแฟน ว่า “รอบนี้กูไม่เกี่ยวนะ แต่อีกี้มันเอาอีกแล้ว มันเปิดประเด็นไปพาดพิง นักร้องสาดสี นอกใจแฟน ผู้หญิงคิดว่า...

ด้านชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่น ผุดชื่อนักร้องหนุ่มมากมาย แต่หวยดันมาตกที่หนุ่ม ‘แอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์’ ว่าจะใช่นักร้องสาดสีนอกใจแฟนหรือไม่?เหตุเพราะจู่ๆ สาว ‘เมรี’ ก็โพสต์สเตตัสสุดเศร้าว่า “ด้วยความที่ตอนนี้ ถ้ามีช่วงว่างเมื่อไหร่ เราก็จะเศร้าซึมทันที เราเลยพยายามหาไรทำอยู่นาน แล้วจบที่นั่ง “วาดรูป”.. ตอนนี้ได้มาเกือบ 10 รูปละ สงสัยอกหักครั้งนี้จะได้งาน Art ex. หนึ่ง!”

ทำเอาชาวเน็ตถึงกับโฟกัสคำว่า “อกหัก” กันทันที นอกจากนี้สาว ‘เมรี’ ยังแชร์เพลงเศร้า และภาพคำคมสุดเฉือดเฉือน เหล่าหัวหน้าห้องรีบตั้งขอสังเกตกันยกใหญ่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของสาว ‘เมรี’ และหนุ่ม ‘แอมมี่’ หรือเปล่า?

โดยบทสรุปของเรื่องราวจะเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่าง ‘เมรี’ และ ‘แอมมี่’ ยังคบ หรือ เลิกกันแล้ว รวมไปถึง ‘นักร้องสาดสีนอกใจแฟน’ จะใช่หนุ่มแอมมี่หรือไม่ งานนี้คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองจะดีที่สุดภาพประกอบจาก Facebook : Mayree Kampee

